Michał Wiśniewski to lider znanego zespołu Ich Troje, który był objawieniem na polskiej scenie muzycznej w latach dziewięćdziesiątych. Cały kraj śpiewał hity takie jak "Powiedz" czy "Zawsze z tobą chciałbym być". Pomimo lat muzyk cały czas koncertuje i jest aktywny zawodowo. Ostatnio został także jurorem w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", a na początku zeszłego roku razem z żoną Polą Wiśniewską powitali syna Falco Amadeusa. Teraz szuka pracownika.

Lider zespołu Ich Troje nadal posiada szerokie grono wiernych fanów. Ostatnio opublikował w mediach społecznościowych ogłoszenie, że poszukuje osoby do pracy biurowej w Warszawie. Czego wymaga przyszły pracodawca?

Michał Wiśniewski szuka pracownika. Podał czego oczekuje od kandydata

Często celebryci, którzy szukają pomocy przy pracy, mają wygórowane wymagania, którym rzadko sprostać. Przypomnijmy chociażby ogłoszenie zamieszczone przez Maję Bohosiewicz, które wzbudziło wiele kontrowersji ze względu na listę wymagań. Muzyk jednak podszedł do sprawy bardzo racjonalnie. Oczekuje od przyszłego pracownika dyspozycyjności, zapału do pracy, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu, wielozadaniowości oraz prawa jazdy kat. B. Co oferuje w zamian?

Z naszej strony zapewniamy, że z pewnością nie będziesz się u nas nudzić... A resztę szczegółów przekażemy, jeśli zdecydujemy się zaprosić cię na rozmowę.

Wiśniewski zachęca do przesyłania zgłoszenia osoby, które interesują się światem muzyki i koncertów oraz które są ciekawe, jak wygląda produkcja programów telewizyjnych.

