Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos, a także Drake to tylko kilka osób, które dostały zaproszenie na sylwestrową imprezę królów klubów - Richiego Akivy, Ernesto Bertarelli i Darrena Dzienciola na St. Barts. Karaibską wyspę upatrzyli sobie sławni i bogaci. Cumują warte miliony jachty, kupują ogromne wille, jeżdżą drogimi samochodami. To tam kwitnie światowe życie, a luksus czuć wszędzie.

Sylwester milionerów. Jak bawili się na luksusowej wyspie?

Źródła donoszą, że noc rozpoczęła się od kolacji u Richiego Akivy, a około 1:30 impreza i goście przenieśli się na wart 150 milionów dolarów 96-metrowy jacht szwajcarskiego miliardera Ernesto Bertarelli'ego, "Vava II". Na łodzi wystąpili znani raperzy - Meek Mill i Lil Baby.

Zaproszenie na to elitarne wydarzenie otrzymał m.in. Leonardo DiCaprio i jego dziewczyna Camila Morrone, Nick Jonas i Priyanka Chopra, Dua Lipa, Drake, Mike Tyson, Scott Disick, Cuba Gooding Jr, gwiazda Tik Tok Dixie D'Amelio i założyciel WhatsApp Jan Koum.

Świadkowie mówią, że było to istne szaleństwo. Każdy, kto jest kimś, był na tym jachcie. Około 500 gości bawiło się do dziesiątej rano. Jeff Bezos opublikował zdjęcia z pokładu. Na jednym pozuje w okularach w kształcie serca, wzorzystej koszuli i białych spodniach. Jego partnerka Lauren Sanchez zdecydowała się na cekinowy kombinezon. Ponoć nie była to pierwsza impreza pary tego wieczoru. Wcześniej świętowali na innej zabawie.

Tak trzeba żyć!