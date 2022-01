Więcej aktualności znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Agnieszka Woźniak-Starak to niekwestionowana królowa stylu. Fani prezenterki uwielbiają się przyglądać jej nienagannym stylizacjom, które zawsze budzą wiele emocji. Tym razem do sieci trafił strój gwiazdy "Dzień dobry TVN" tuż sprzed wejścia na telewizyjną antenę. Czy tylko my mamy wrażenie, że Agnieszka Woźniak-Starak swoją sukienkę dopasowała kolorystycznie do... samochodu?

Zobacz wideo Anna Kalczyńska komentuje wywiad Dykiel i zachowanie Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak w niebieskiej sukience pod kolor samochodu. Brała udział w jej projektowaniu

Naturalna Agnieszka Woźniak-Starak składa życzenia

Agnieszka Woźniak-Starak została sfotografowana przed wejściem do studia "Dzień dobry TVN". Prezenterka, jak zawsze, prezentowała się perfekcyjnie. Gwiazda wybrała czarno-niebieski zestaw, który idealnie współgrał z kolorem jej luksusowego samochodu.

Agnieszka Woźniak-Starak AKPA

Agnieszka Woźniak-Starak postawiła na bardzo modną w tym sezonie krótką, czarną, puchową kurtkę. Do tego dobrała stylowe nakrycie głowy w postaci również czarnego kapelusza oraz skórzane kowbojki. W ręku gwiazda trzymała zaś popularny model torebki od Stelli McCartney, za którą trzeba zapłacić trochę ponad cztery tysiące złotych.

Na pierwszy plan wybijała się sukienka prezenterki. Długa, w mocny wzór i z wiązaniem przy szyi. Jednym słowem - idealna na chłodne dni, a wciąż bardzo zwiewna i kobieca. Ten element ubioru Agnieszki Woźniak-Starak już dobrze znamy, bowiem dziennikarka miała udział w jego projektowaniu, czym kilka miesięcy temu pochwaliła się na Instagramie. Sukienka powstała we współpracy z polską marką Vicher i kosztuje niecałe 1900 zł.

Agnieszka Woźniak-Starak i jej życie miłosne. Kim jest "tajemniczy mężczyzna"

Agnieszka Woźniak-Starak AKPA