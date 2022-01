Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Kilka lat temu Joanna Okuniewska rzuciła pracę w warszawskiej korporacji, przeniosła się na Islandię, a w momencie życiowego kryzysu zaczęła nagrywać podcasty. Ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę, bo swego czasu projekt "Ja i moje przyjaciółki idiotki" bił rekordy popularności. Wszystko, co dobre, kiedyś jednak musi się skończyć.

Joanna Okuniewska zapowiedziała koniec podcastu "Ja i moje przyjaciółki idiotki"

W 2021 roku seria "Ja i moje przyjaciółki idiotki" znalazła się na drugim miejscu w zestawieniu najczęściej słuchanych w polskich podcastów na Spotify. Joanna Okuniewska wydała też książkę o tym samym tytule, w której rozprawiała o emocjach, trudnych relacjach i prawdziwych historiach. Mimo dużego sukcesu autorka postanowiła zamknąć ten rozdział i zakończyć projekt.

W lutym miną trzy lata od momentu wypuszczenia pierwszego odcinka "Idiotek" i w lutym ukaże się ostatni odcinek tej serii. Moja misja dobiegła końca - napisała na Instagramie.

Okuniewska zapowiedziała, że ma dla fanów jeszcze tylko dwa odcinki, które odkładała na sam koniec.

Szukałam różnych pomysłów na odświeżanie tego formatu. W planach było zrobienie Idiotkowej Olimpiady, potem formatu opisywania wszystkich relacji jednej osoby. Ale to nadal nie było to, czego szukałam! (...) Powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Opowiedziałam setki historii. To, co najbardziej mnie "grzało", już zostało wysłuchane. To koniec!

Co na to fani autorki? Z jednej strony są rozczarowani, że to już koniec "idiotek", ale okazali też jej dużo wsparcia.

Lud polski dziękuje za "idiotki".

Odważna decyzja. Teraz ten podcast stanie się jeszcze bardziej kultowy. Mimo wszystko, będę tęsknić za "idiotkami" - czytamy.

Myślicie, że zakończenie projektu to dobry pomysł?