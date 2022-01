Więcej o zagranicznych gwiazdach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Angelina Jolie to jedna z najbardziej popularnych aktorek na świecie. Gwiazda jest znana nie tylko z bogatego dorobku artystycznego, ale także z angażowania się w sprawy ważne społecznie. Była żona Brada Pitta adoptowała trójkę dzieci i stała się twarzą wielu akcji humanitarnych. Często zabierała także głos w sprawie profilaktyki nowotworów, która jest dla niej szczególnie ważnym tematem. Z powodu raka zmarła między innymi jej mama, ciocia oraz babcia. Po śmierci pierwszej z nich Angelina Jolie przeszła mastektomię, a potem zdecydowała się także na usunięcie jajników i jajowodów. Mimo dokładnej profilaktyki aktorka w mediach dużo mówiło się o jej pogarszającym się stanie zdrowia. W końcu gwiazda przyznała, że zmaga się z porażeniem Bella.

Angelina Jolie cierpi na rzadką chorobę. Lekarze nie wiedzą do końca, jaka jest jej przyczyna

Stan zdrowia Angeliny Jolie trafił pod lupę fanów już w czasie jej rozwodu z Bradem Pittem. Wówczas wiele osób spekulowało, że gwiazda może cierpieć na anoreksję, a niektóre ze źródeł mówiły, że aktorka waży jedynie 35 kilogramów. Trudny czas w życiu prywatnym mocno odbił się na kondycji psychicznej i fizycznej Angeliny Jolie. Hollywoodzka piękność dopiero w 2017 roku podczas rozmowy z magazynem "Vanity Fair" zdecydowała się powiedzieć, co dokładnie jej dolega. Okazało się, że aktorka cierpi na bardzo rzadką przypadłość, jaką jest porażenie Bella.

Sprawy stały się trudne (...). Czasami kobiety starają się przetrwać, dopóki nie odbije się to w ich własnym organizmie - mówiła wówczas.

Porażenie Bella to schorzenie neurologiczne, które powoduje paraliż nerwów twarzy i osłabienie mięśni. W efekcie u chorego może wystąpić problemy z opadaniem brwi, zaburzeniami zmysłu smaku, nadwrażliwością na hałas czy nawet niezdolnością zamykania oczu lub kącików ust. Ponadto osoby dotknięte porażeniem Bella dużo bardziej doświadczają sytuacji stresowych. Naukowcy do tej pory nie są do końca pewni, co właściwie powoduje przypadłość, na którą cierpi Angelina Jolie. Uważa się jednak, że wpływ mogą mieć infekcje wirusowe takie, jak nawet zwykła opryszczka lub grypa.

Mimo to, pacjenci dotknięci porażeniem Bella mają wielkie szanse na odzyskanie pełni zdrowia. Konieczna jest jednak w większości przypadków pomoc lekarzy oraz terapeutów, która głównie ma na celu ochronę oczu oraz nerwów twarzy. Chorzy mogą przyjmować leki lub podejmować mniej konwencjonalne metody leczenia, jak np. akupunktura.

To właśnie na tę technikę zdecydowała się Angelina Jolie, która przyznaje, że obecnie przypadłość dokucza jej już coraz rzadziej. Mamy nadzieję, że aktorka niedługo w pełni dojdzie do siebie. Życzymy jej dużo zdrowia.