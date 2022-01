Więcej na temat gwiazd kultowych produkcji telewizyjnych sprzed lat przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

Kiedy Jennie Garth zaczynała w 1990 roku wcielać się w Kelly Taylor, chyba nie spodziewała się, że stanie się jedną z najjaśniejszych gwiazd Hollywood lat 90. Angaż w "Beverly Hills, 90210" stał się przepustką do wielkiej sławy w kolejnych latach. Dziś o aktorce jest nieco ciszej, co nie znaczy, że straciła fanów. Ma ich mnóstwo, dlatego w sieci publikuje wiele swoich zdjęć. Co słychać u Jennie Garth?

Zobacz wideo Co słychać u gwiazd serialu "Beverly Hills, 90210"?

"Beverly Hills, 90210". Jennie Garth wcielała się w szkolą piękność. Dziś wychowuje trzy córki. Na koncie dwa rozwody

Jennie Garth od lat spełnia się w roli mamy trzech córek - 24-letniej Luci Belli, 19-letniej Loli Ray oraz 15-letniej Fiony Eve. Ojcem wszystkich pociech gwiazdy jest jej drugi mąż, aktor i producent filmowy, Peter Facinelli. Rozwiodła się z nim w 2013 roku, po 12 latach małżeństwa.

Zanim jednak Jennie poznała Petera, w 1994 roku wyszła za Daniela B. Clarke'a. Rozwiodła się z nim po dwóch latach. Od 2015 spełnia się w roli żony niejakiego Dave'a Adamsa.

W komentarzach pod zdjęciami fani stale zwracają uwagę, że czas dla Jennie się zatrzymał. Są zachwyceni tym, jak się prezentuje i mimo wcześniejszych niepowodzeń związkowych, u boku Adamsa kwitnie. Jest to również zapewne efekt wielogodzinnych ćwiczeń na siłowni, czym zdarza jej się również pochwalić.

Jennie przez lata nie straciła wdzięku, ani dziewczęcej urody. Od lat wierna jest blond włosom i nie widać, przynajmniej z perspektywy jej obserwatorów, by nadmiernie majstrowała przy upiększaniu twarzy. Uwielbia natomiast bawić się modą. Nawet w słonecznej Kalifornii potrafi wyglądać jak stylowa paryżanka.

