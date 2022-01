Więcej na temat gwiazd i ich twórczości na stronie głównej Gazeta.pl

W ostatnich latach na rynku księgarskim pojawiło się mnóstwo autobiografii, powieści czy książek kucharskich, których autorami byli celebryci, aktorzy, a także youtuberzy. Ci ostatni specjalizowali się zwłaszcza w poradnikach, jak nauczyć się tańczyć, zrobić idealny makijaż, paznokcie, jak ćwiczyć i ogólnie, jak żyć. Nie zrozumcie mnie źle - nie mam nic do poradników. Dobrze napisane, zwłaszcza przez fachowców, mogą być ciekawym źródłem wiedzy. Jednak te stworzone przez celebrytów w dużej mierze nie bazowały na wiedzy, ale na mocnych nazwiskach, które akurat cieszyły się sporym zainteresowaniem. Adresatem tych pozycji byli więc fani owych gwiazd. Nie będę w tym miejscu przytaczała tytułów tych wątpliwej jakości dzieł, ani nie będę wspominała o ich autorach. Nie mam zamiaru robić im antyreklamy. Dzisiaj chciałam za to udowodnić, że nie wszystkie gwiazdy są marnymi pisarzami. Znalazłam dla was pięć pozycji autorstwa aktorów, muzyków czy innych sław, które są twórcami wartościowych książek.

Zobacz wideo "Od nowa" z Nicole Kidman i Hugh Grantem inspirowany książką "Nie chciałaś wiedzieć"

1. Robert Makłowicz, "C.k. kuchnia"

Fani Roberta Makowicza czy książek kucharskich nie zawiodą się, choć akurat "C.k. kuchnia" do końca książką kucharską nie jest. Owszem, znajdziecie tu 84 przepisy, ale nie oszukujmy się, nie tylko o receptury tu chodzi. Robert Makowicz jest wszak mistrzem słowa, a jego konikiem są nie tylko podróże, ale też historia (krytyk kulinarny studiował ją obok prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim). Makłowicz posiada rozległą wiedzę na temat dziejów Europy Środkowej za czasów panowania dynastii Habsburgów. I właśnie w "C.k. kuchnia" odwołuje się do tamtych czasów. Każdy przepis poprzedza wszak krótka historia, której bohaterami są, jak czytamy w zapowiedzi pozycji, "monarchowie, arcyksiążęta, sławni wodzowie i herosi oręża, a także zwykli obywatele naddunajskiej monarchii".

I tak z opowieści Roberta Makłowicza dowiemy się, że arcyksiążę Jan, syn cesarza Leopolda II, miał gust niewyszukany i zamiast langust, które serwowano mu na ucztach, wolał "knedle, skwareczki i zawiesiste śmietanowe sosy z kluseczkami z surowych ziemniaków", które popijał piwem. To właśnie jedną z takich prostych potraw - pogaczami z kefirem - a więc prostymi plackami na mące z masłem i kefirem uwiodła go poczmistrzównna z Tyrolu. Arcyksiążę popełnił dla niej (i placków oczywiście) mezalians, a po ślubie przyjął nazwisko Brandhofen.

W książce znajdziemy o wiele więcej ciekawych historii. Oczy cieszą przy tym piękne ilustracje autorstwa Andrzeja Zaręby, ale wcale nie potraw, ale odwołujące się do bohaterów anegdot.

Książka ukazała się w 1995 roku, ale nakładem Wydawnictwa Wysoki Zamek w 2015 roku do księgarni trafiło wydanie odświeżone. Warto dodać, że Robert Makłowicz ma na koncie wiele publikacji. Polecam wam również "Kalendarz znaleziony w brytfannie" oraz "Cafe Museum".

Okładka książki Roberta Makłowicza 'C.k. kuchnia' Mat. prasowe

2. Katarzyna Nosowska, "A ja żem jej powiedziała..."

Katarzyna Nosowska jest nie tylko doskonałą wokalistką, ale także pisarką. Przez wiele lat jedyną twórczością Nosowksiej były teksty piosenek, które pisała dla "Hey". Później zaczęła tworzyć felietony, które ukazywały się m.in. w "Zwierciadle", "Filipince czy "Muzie". W końcu w 2018 roku ukazała się jej debiutancka powieść "A ja żem jej powiedziała...". Pozycja szybko stała się hitem. I nic w tym dziwnego, bo całość napisana jest lekko, nie brakuje humoru, ironii, a także ciętych ripost i ciekawych anegdot. Choć powieść czyta się szybko i jest świetnym źródłem rozrywki, to pozostawia też czytelnika z ważnymi pytaniami. Nosowska wszak nie ucieka od ważnych tematów, jak chociażby jej trudne relacje z rodzicami i wspomnienia z czasów dzieciństwa oraz dorastania, które trudno nazwać sielankowymi. Czytając książkę, można być pod wrażeniem elokwencji Nosowskiej i trafności jej spostrzeżeń.

Okładka książki 'A ja żem jej powiedziała...' Wydawnictwo Wielka Litera, mat. prasowe

Nosowska wydawała w 2020 roku kolejną równie interesującą pozycję - "Powrót z Bambuko" i wygląda na to, że nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Na Instagramie zdradziła, że proces twórczy trwa.

3. Maciej Stuhr, "Tata Tadzika"

Maciej Stuhr to człowiek orkiestra - jest aktorem filmowym, teatralnym, reżyserem, spełnia się też w dubbingu. Wykłada aktorstwo, udziela się społecznie. Czy kogoś jeszcze zaskakuje, że potrafi świetnie pisać? Aktor jest autorem i współautorem kilku pozycji. Na uwagę zasługuje zwłaszcza zbiór 24 felietonów, które wcześniej ukazały się w magazynie "Zwierciadło", a później zostały wydane po tytułem "Tata Tadzika". Stuhr w humorystyczny sposób opowiada nich o doświadczeniu ojcostwa. Nie brak tu barwnych dygresji z czasów studencki artysty, odniesień do współczesnej kultury, polityki, problemów społecznych. Aktor żartował, że felietony pisał razem z synem. Cóż z tego, że maluch miał wówczas zaledwie kilka miesięcy? Tadeusz i obserwacje jego zachowań stanowią inspirację dla aktora i punkt wyjścia do wielu porywających historii.

Okładka książki 'Tata Tadzika' Mat. prasowe 'Zwierciadło'

4. Izabela Kuna, "Klara"

Izabela Kuna szerszej publiczności dała się poznać jako aktorka takich komedii, jak "Lejdis", mniej udanej "Idealny facet dla mojej dziewczyny" czy ostatnio "Teściowe". W 2010 roku popełniła też powieść "Klara". W debiutanckiej powieści Kuny także nie brak humoru. To historia współczesnej singielki, która uwikłała się w romans z żonatym mężczyzną, przez co musi radzić sobie z piętrzącymi się kłopotami. Lektura, choć przepełniona zabawnymi dialogami i humorem sytuacyjnym, porusza też problemy trudne i bolesne. Debiutowi Kuny daleko do arcydzieła, a język jest specyficzny. Powieść czyta się jednak szybko i nadaje się na długie zimowe wieczory.

Okładka książki 'Klara' Izabeli Kuny Mat. prasowe Świat Książki

5. Tom Hanks, "Kolekcja nietypowych zdarzeń"

Tom Hanks jest nie tylko świetnym aktorem. Książką "Kolekcja nietypowych zdarzeń" udowodnił, że również niezłym prozakiem, który sprawdza się w krótkich formach. Hanks w "Kolekcji nietypowych zdarzeń" zawarł wszak 17 opowiadań. Niektóre są lepsze, inne gorsze. Na uwagę zasługują zwłaszcza "Wigilia 1953 roku" oraz "Idź do Kostasa". Z kolei w opowiadaniach "Balanga w mieście świateł" czy "Nota o aktorach" czytelnik odnajdzie mnóstwo nawiązań do świata Hollywood. Jednak to, co urzeka to nie język (ten jest prosty, prawdopodobnie wiele traci w tłumaczeniu), ale wielowymiarowi bohaterowie i niezwykłe światy przedstawione.

Okładka książki 'Kolekcja nietypowych zdarzeń' Mat prasowe, Wielka Litera