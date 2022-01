Więcej na temat wizerunkowych metamorfoz gwiazd przeczytasz, odwiedzając stronę główną Gazeta.pl.

REKLAMA

Sarsa zyskała popularność w 2014 roku, kiedy występowała w "The Voice of Poland". Pod skrzydłami Tomsona i Barona dotarła aż do odcinków na żywo, chwilę później nagrała płytę i stała się jedną z najpopularniejszych piosenkarek w kraju. W ostatnim czasie skupia się jednak bardziej na komponowaniu dla innych oraz, a właściwie przede wszystkim, na wychowywaniu synka. W międzyczasie przeszła metamorfozę.

Pamiętacie Sarsę z rogami na głowie? Nie ma po nich śladu. Gwiazda zapuściła grzywkę i tylko ją przefarbowała na blond

Od maja Sarsa spełnia się w roli mamy. Wokalistka zaskoczyła wielu, kiedy znienacka opublikowała zdjęcie małej rączki, informując, że na świecie pojawił się jej syn Leonard. Gwiazda zaszyła się w Gdyni i to właśnie tam pracuje z dala od medialnego szumu. Nie pojawia się podczas telewizyjnych koncertów, jednak stale ma wierną rzeszę fanów. W poniedziałek zawitała do studia nagraniowego i choć nie możemy doczekać się jej nowych produkcji muzycznych, aktualnie uwagę przykuwa jej fryzura. Markiewicz zrezygnowała już jakiś czas temu z charakterystycznych rogów, zapuściła grzywkę i przefarbowała ją na jasny blond.

Gwiazda mogła oczywiście liczyć na mnóstwo pochwał ze strony internautów.

Ślicznie wyglądasz, kochana.

Pazura nadaje również krwista szminka na ustach Sarsy. Lubicie jej nowy wizerunek?

ZOBACZ TEŻ: Te gwiazdy ukrywały ciążę przed mediami. Sarsa ujawniła się dopiero, gdy urodziła. Nie była jedyna