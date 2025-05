W 1968 roku została zekranizowana pierwsza część z serii powieści autorstwa Astrid Lindgren o rudowłosej, rezolutnej dziewczynce o nieco szalonych pomysłach - Pippi Langstrump (w Polsce za sprawą tłumaczeń znanej jako Pippi Pończoszanka). W tę rolę wcieliła się ośmioletnia wówczas Inger Nilsson. Aktorka zyskała międzynarodową popularność i ogromną sławę. Co robi dzisiaj?

Inger Nilsson jako Pippi Langstrump

Inger Nilsson nigdy nie zabiegała o to, by zagrać główną rolę w serialu o Pippi Langstrump. To jej ojciec usłyszał o castingu i zapytał córkę, czy byłaby nim zainteresowana. Nilsson długo się nie zastanawiała. Co ciekawe, dziewczynka nie znała wówczas dokładnie losów rudowłosej bohaterki. Po tym, jak wkroczyła na plan, niewiele zmieniło się w tej kwestii, bo produkcja zabroniła czytać Nilsson o dalszych przygodach Pippi. W 2017 roku Inger była gościnią w programie "Pytanie na śniadanie". Na antenie śniadaniówki zdradziła, że ma wiele książek o Pippi i to w wielu językach.

Nawet Astrid Lindgren podarowała mi kilka, ale nigdy ich nie przeczytałam - opowiadała.

Stawiano na naturalność Inger, przez co dziewczynka nie miała wiele czasu na przygotowanie się do roli.

Jako dorosła aktorka wiem, że tę postać trzeba jeszcze zinterpretować. Zrobiłam to po swojemu - mówiła w wywiadzie dla szwedzkiego portalu Göteborgs-Posten.

Nilsson wspomina rolę z wielkim sentymentem. Przyznaje, że do dziś słyszy, że jej udział w serialu sprawiał ludziom radość, dawał pocieszenie.

Dla mnie Pippi była tylko postacią, którą grałam. Przez lata dała mi wiele radości. Dała ją także innym ludziom, zwłaszcza młodym dziewczynom, które powiedziały mi, że były zastraszane, ale które myślały, że "jeśli Pippi potrafi, ja też dam radę". Mówiły, że Pippi je uratowała. To niesamowite - zdradziła aktorka.

Gwiazda przez lata, nawet po zakończeniu szkoły teatralnej, zmagała się jednak z łatką Pippi. Utrudniało jej to castingi, zwłaszcza teatralne.

A czym dziś zajmuje się Inger Nilsson?

Okazuje się, że w 1970 roku po zejściu z planu ostatniej części o Pippi nie zrezygnowała z aktorstwa. Niedługo później zagrała w innych serialach, m.in. "Panik på klinike" czy "Qué pasó con". W ostatnich latach również mogliśmy zobaczyć ją w kilku produkcjach. W latach 2007-2021 grała w niemiecko-szwedzkim serialu "Der Kommissar und das Meer", gdzie wcieliła się w specjalistkę od medycyny sądowej. W 2021 roku wystąpiła też w serialu "Rodzina plus" oraz "Jägarna".