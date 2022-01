Bądź na bieżąco. Więcej o zabiegach kosmetycznych polecanych przez gwiazdy przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Nowy rok nowa(y) ja. Powiedzenie znane każdemu. Początek roku to idealna okazja, aby zaplanować coś nowego, zmienić coś w życiu. Wie o tym dobrze Julia Wieniawa, która zaraz po sylwestrze wybrała się do kosmetyczki na przeróżne zabiegi. Był to pełen dzień przyjemności.

Julia Wieniawa to jedna z najlepiej zapowiadających się polskich gwiazd. Ma na swoim koncie udziały w filmach, serialach, a także na scenie muzycznej, gdzie też z powodzeniem się spełnia. Prowadzi świetnie prosperujące biznesy. Nic więc dziwnego, że zapracowana aktorka pragnęła chwili dla siebie.

Julia Wieniawa pochwaliła się, jakie zabiegi kosmetyczne wybiera

Na instagramowej relacji aktorka pokazała, jak upływa jej dzień piękności.

Odgruzowywanie po świętach - napisała na jednym ze zdjęć.

Na początek odwiedziła salon, gdzie poddała się zabiegowi laminacji brwi. Jest on bardzo popularny od kilku lat, ponieważ nadaje brwiom tak bardzo pożądany efekt rozczesanych i podniesionych.

Następnie Wieniawa udała się do kolejnego miejsca, na endermologię. To innowacyjny masaż, dzięki któremu organizm szybciej usuwa toksyny i tkankę tłuszczową. Pomaga w walce z cellulitem i w modelowaniu sylwetki. Wieniawa sama przyznała, że jak już zabiera się za zabiegi kosmetyczne, to robi wszystko na raz, aby dobrze wejść w nowy rok. Dodała także, że, w końcu chodzi o zachowanie zdrowego balansu.

A jak wasze noworoczne zmiany?