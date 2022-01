Bądź na bieżąco. Więcej ciekawostek z sylwestrowej nocy znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

REKLAMA

Piosenka "Cold Heart" w wykonaniu Dua Lipy i Eltona Johna to niekwestionowany przebój minionego roku. Nic więc dziwnego, że obydwie stacje telewizyjne, postanowiły dołączyć ją do sylwestrowego repertuaru. Na Polsacie utwór wykonała Cleo razem z belgijskim piosenkarzem Danzelem. Natomiast w Telewizji Polskiej cover zaśpiewali Maja Hyży, Kuba Szmajkowski, a melodie stworzyła grupa muzyczna KOMODO.

Zobacz wideo Próba Cleo do Sylwestrowej Mocy Przebojów Polsatu

Bitwa na głosy. Która stacja postawiła na lepszy wokal przy piosence "Cold Heart"? Internauci są jednogłośni

Telewizja Polska i Polsat od lat prowadzą największe imprezy sylwestrowe w kraju. Walczą też o każdego widza, aby móc pochwalić się najlepszą oglądalnością. W tym celu zapraszają znane gwiazdy, także zagraniczne. Ogłaszają też konkursy, w których do wygrania najczęściej są pieniądze i samochody, zatrudniają najbardziej lubianych prowadzących. Cała oprawa każdego występu to wielkie widowisko. Wiadomo, że nie można być w dwóch miejscach naraz, ale czemu by nie wykonać tej samej piosenki? Do dziś nie wiadomo, czy był to zabieg celowy czy czysty przypadek, ale obydwie stacje zdecydowały się na piosenkę "Cold Heart" Dua Lipy i Eltona Johna.

W sieci chyba pierwszy raz od dawna nastała zgodność. Wszyscy są zdania, że utwór brzmiał lepiej w wykonaniu Mai Hyży, Kuby Szmajkowskiego z muzyką KOMODO. O wygranej wokalistów mógł zadecydować fakt, że żadne z nich nie śpiewało z playbecku, czego niestety nie można powiedzieć o Cleo, której głos nie był ani trochę podobny do jej własnego.

Muszę przyznać, że Hyży była lepsza.

Kuba mnie zaskoczył naprawdę pięknym głosem i wykonem. Maja piękna kobieta/

Sama nie wierzę w to, co piszę, ale Hyży była lepsza niż Cleo - pisali w komentarzach na YouTube.

Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła plany na Sylwestra. Nie spędzi go sama

A wam, która wersja bardziej przypadła do gustu?