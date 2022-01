Więcej na temat brytyjskiej rodziny królewskiej znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

Księżna Kate i książę William dzielą czas pomiędzy dwie posiadłości - wiejską rezydencję Anmer Hall w hrabstwie Norfolk oraz Pałac Kensington. W tym drugim przebywają zwłaszcza podczas intensywnego czasu pracy w Londynie, napiętego harmonogramu spotkań. Ale przez królewskie pałace przewijają się tłumy odwiedzających. Jak wtedy zachować prywatność? Zastosowano pewien trik z oknami, dzięki któremu część mieszkalna książęcej pary jest chroniona przed poddanymi.

Księżna Kate i książę William mają sprytny trik, by chronić prywatność

To, jak wygląda prywatność księżnej Kate i księcia Williama w Pałacu Kensington, pokazała tiktokerka Laura-Ann Barr, fanka brytyjskiej rodziny królewskiej. Podczas zwiedzania posiadłości dostrzegła, że nie można zajrzeć do ogrodu książęcej pary. Wszystko przez zamontowane specjalne szyby w oknach z tzw. mrożonego szkła. Część okna wygląda normalnie, lecz po prawej stronie widać zmatowienie, tak, by nie można było zobaczyć, jak rodzina księcia Williama spędza czas na świeżym powietrzu.

Jestem na wycieczce po Pałacu Kensington! Spójrzcie na sekretne okna, które tutaj mają. Dzięki nikt nie zajrzy do prywatnego ogrodu Kate i Williama po prawej. Mają to na wszystkich oknach w tym pomieszczeniu - napisała Laura-Ann Barr na TikToku.

Księżna Kate i książę William wraz z dziećmi mieszkają w tzw. apartamencie 1A. To czteropiętrowe "mieszkanie", składające się z 20 pokoi. Jak podaje "Vogue", jest tam kilka pomieszczeń recepcyjnych - salonów do przyjmowania ważnych gości, a także pokoje dla służby czy bawialnie dla dzieci. Wcześniej ten zakątek pałacu zajmowała księżniczka Małgorzata. Książęca para wprowadziła się tam w 2013 roku, po tym, jak apartament przeszedł remont za milion funtów.