Królowa Elżbieta jest najdłużej panującym władcą na brytyjskim tronie, jednak w mediach nie ustają spekulacje na temat jej rzekomo pogarszającego się stanu zdrowia. Pierwszy w kolejce do objęcia tronu jest książę Karol, ale krążą plotki, że zrzeknie się korony na rzecz starszego syna, księcia Williama. Na straży monarchii stoi księżniczka Anna, która delikatnie mówiąc, nie jest zachwycona żoną brata. Podczas spotkania z Camillą nie wytrzymała i w ostrych słowach powiedziała, co o niej myśli.

Księżniczka Anna upokorzyła księżną Camillę. Nie szczędziła w jej stronę złośliwości

Wiadomo, że konflikt pomiędzy księżniczką Anną, a Camillą Parker Bowles trwa od lat, a kością niezgody w ich przypadku okazał się mężczyzna. W latach 70. córka królowej Elżbiety była widywana w towarzystwie Andrew Parker-Bowlesa, który później ożenił się z Camillą. Księżniczka Anna miała to mocno przeżyć, a gdy w życiu księcia Karola ponownie pojawiła się jego wielka, dawna miłość, ta nie okazała przychylności dla ich związku.

Zanim doszło do ślubu Camilli i księcia Karola ustalono, że kiedy książę Walii zostanie monarchą, jego partnerka otrzyma tytuł księżnej małżonki. To jednak nie jest pewne, a Karol może dążyć do tego, by Camilla była tytułowana jako królowa. Informator z otoczenia rodziny królewskiej w rozmowie z "New Idea" wyznał, że księżniczka Anna, gdy się o tym dowiedziała, wpadła w szał i bez ogródek powiedziała Camilli, co o niej myśli. Podobno w chwili wściekłości oznajmiła, że nie zasługuje na ten tytuł.

Plotki, że Karol może wycofać się z obietnicy, że Camilla nie zostanie królową, wzburzyły Annę, a ona powiedziała to samo zarówno Karolowi, jak i Camilli. Anna dała jasno do zrozumienia, że Camilla nigdy nie będzie prawdziwą królową w oczach Brytyjczyków - ujawnił informator.

Wygląda na to, że księżniczka Anna jest nieugięta. Czas pokaże, czy postawi na swoim.