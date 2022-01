Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

W 2001 roku ukazał się teledysk do utworu "Nowyj God", który w tamtym czasie uchodził za hit internetu w kategorii najzabawniejsze teledyski. Stworzył go rosyjski boysband Steklovata, który został założony przez Siergieja Kuzniecowa. Niebanalna choreografia, efekty specjalne i oryginalne stroje członków kapeli do dziś wywołują uśmiech. A to wszystko z przymrużeniem oka.

"Nowyj God" był hitem sieci. Jak zmienili się członkowie zespołu Steklovata?

Zespół Steklovata składał się z chłopców wychowujących się w domach dziecka. Autorem tekstów i kompozytorem był Siergiej Kuzniecow. W listopadzie 2002 kapela zdobyła pierwsze miejsce w plebiscycie muzycznym rozgłośni radiowej "Rosyjskie radio" w Estonii.

Pierwotnie zespół tworzyli wokaliści: Dienis Bielikin i Artur Jeriemiejew, a także właśnie Siergiej Kuzniecow. Pozostałymi członkami byli Aleksandr Gulajew (instrumenty klawiszowe), Oleg Andriejew (technik muzyczny) i Siergiej Diadiun (perkusista).

Od premiery hitu minęło już 20 lat, a w sieci pojawiło się zdjęcie członków zespołu. Jesteście ciekawi jak się zmienili? Wciąż można w nich dostrzec skromnych chłopaków podrygujących w "Nowyj God".

Przypomnijmy, że utwór zyskał taką sławę, że w wielu krajach go parodiowano. W Polsce wzięli się za to członkowie poznańskiego kabaretu Czesuaf. Do tej pory polską parodię "Nowyj God" obejrzało na YouTube prawie pół miliona użytkowników.