Jakub Rzeźniczak słynie z wielkich miłości i burzliwych rozstań bardziej niż z piłki nożnej. Dlatego nikogo nie zdziwiły jego kolejne zaręczyny. Doszło do nich podczas lotu nad Nowym Jorkiem chwilę przed świętami. Jego wybranką została Paulina Nowicka. Teraz para świętuje na luksusowych wakacjach.

paulina nowicka i jakub rzeźniczak na jachcie ig

Wakacje na jachcie i romantyczne zdjęcia

Piłkarz Wisły Płock na Instagramie relacjonuje wakacje w Stanach Zjednoczonych - zaczynając od widowiskowego lotu helikopterem nad Nowym Jorkiem, podczas którego się oświadczył - po ujęcia z Miami Beach, kosztownego przyjęcia noworocznego i odpoczynku na luksusowym jachcie. Pojawiły się też urocze zdjęcia z łódki, na której para zakochanych okazuje sobie czułość.

Na portalu społecznościowym znalazło się nagranie zabawy. Widzimy na nim, jak znajomi piłkarza wskakują do wody, albo - tak, jak jego narzeczona - zostają do niej wrzuceni. Nieświadoma niczego Paulina Nowicka, pozując do kamery, została wypchnięta za burtę. Na szczęście nic się jej nie stało. Mimo wszystko wystarczy odrobina wyobraźni, by przewidzieć, jak to się mogło skończyć.

Jak widać, Jakub Rzeźniczak lubi zaskakiwać swoje partnerki. Biało-czarne fotografie dają natomiast nadzieję, że tym razem nowa partnerka nie jest tylko na chwilę. Wobec tego nie powinniśmy mieć jednak wątpliwości, bo przecież Jakub Rzeźniczak przekonywał już, że jej nie rzuci.