Więcej na temat gwiazd i ich związków przeczytasz, odwiedzają stronę główną Gazeta.pl.

Niebawem miną trzy lata, jak w atmosferze skandalu Michał Wiśniewski rozstał się z Dominiką Tajner. Choć on szybko ułożył sobie życie u boku Poli, z którą doczekał się syna, jego była agentka i żona nie miała tyle szczęścia. Co jakiś czas informowała w mediach, że otworzyła się na bliższą relację, ale równie często publikowała oświadczenia o rozstaniach. Aktualnie znów jest na etapie... zakochania?