"The Crown" jest produkcją Netflixa, która podbiła serca widzów. Już przez cztery sezony mogliśmy śledzić losy rodziny Windsorów. Przed nami piąta seria hitu, która skupi swoją uwagę na rozpadzie małżeństwa księżnej Diany i księcia Karola. Mimo że premiera zaplanowana jest na listopad 2022, to już teraz możemy trafić na ujęcia z planu zdjęciowego. Niesamowite podobieństwo do księżnej oddaje charakteryzacja aktorki Elizabeth Debicki. Ujęcia w "sukience zemsty" można pomylić z faktycznymi zdjęciami historycznymi. Tym razem uwagę przyciągnęły różnicę z odtworzenia wydarzeń z premiery "Jeziora Łabędziego" Angielskiego Baletu Narodowego z 1997 roku.

Księżna Diana w innej sukience i bez naszyjnika

Podczas wizyty w Royal Albert Hall księżna Diana ubrana była w charakterystyczną, turkusową sukienkę na ramiączka. Wyłożona była ona cekinami, a całą stylizację domknął diamentowy naszyjnik. Ubiór zapadł w pamięć fanom i mediom, ponieważ było to jedno z ostatnich publicznych wystąpień księżnej przed tragicznym wypadkiem. Producenci zrezygnowali jednak z tej stylizacji i postawili na reprodukcję sukni, w której Diana pojawiła się na przyjęciu dwa lata wcześniej. Aktorka nie ma również założonej na szyi kolii z pereł z Morza Południowego i z 178 diamentów. Dodajmy, że biżuteria 20 lat później została wylicytowana za 10 milionów funtów.

Nie znamy powodu, dla którego producenci zmienili wizję, ale z niecierpliwością czekamy na premierę nowego sezonu.

Zdjęcia z planu "The Crown" możesz zobaczyć poniżej.