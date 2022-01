Więcej o rodzinach polskich gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Klaudia Halejcio jest jedną z najbardziej aktywnych aktorek w sieci. Gwiazda już od dłuższego czasu z powodzeniem publikuje treści nie tylko na Instagramie, ale także np. na TikToku, gdzie co chwila wrzuca nowy filmik. To nie zmieniło się nawet z momentem, w którym Klaudia Halejcio została mamą. Wówczas w pokazywanych przez nią treściach zaczęła pojawiać się także mała Nel, jej niespełna roczna córka. Teraz celebrytka uczciła siedem miesięcy życia dziewczynki wyjątkową sesją zdjęciową.

Klaudia Halejcio bardzo dba o walory estetyczne pomieszczeń, jakimi się otacza. Aktorka nie tak dawno wprowadziła się do luksusowej willi za aż dziewięć milionów złotych i szybko zajęła się wystrojem przestrzennych wnętrz. Święta były też dla niej okazją, by po raz kolejny mogła się sprawdzić w roli dekoratorki. I tak właśnie w rezydencji Klaudii Halejcio stanęła nie tylko okazała choinka, ale także liczne ozdoby przypominające o magii Bożego Narodzenia.

To właśnie one stały się też tłem do rodzinnej sesji zdjęciowej, jaką razem z partnerem Oskarem i córką wykonała influencerka z okazji ukończenia przez Nel siedmiu miesięcy.

Pierwsze Święta za nami. Nel ma dziś już siedem miesięcy. Aaa! Szok jak ten czas szybko leci - napisała.

Pod postem od razu pojawiły się komentarze od fanów.

Piękna i wspaniała z was rodzinka. Nelunia jest cudowna. Tak miło na was się patrzy.

Jest taaaka słodka, niech się cuuudnie chowa i rośnie jak na drożdżach.

Jesteście cudowni, bardzo słodko się na was patrzy - pisali zachwyceni rodzinnymi kadrami internauci.

My również nie możemy się nadziwić tym, jak Nel szybko rośnie. Myślicie, że w przyszłości, tak jak jej mama, będzie gwiazdą mediów społecznościowych?