Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

REKLAMA

W 2021 roku "Sylwester Marzeń" od początku budził skrajne emocje. Przez długi czas trendował na Twitterze, a użytkownicy platformy krytykowali Telewizję Polską za organizację koncertu, gdy koronawirus zbiera w Polsce potężne żniwo. Sporo emocji wzbudziła także zapowiedź występu Jasona Derulo. Podczas "Sylwestra Marzeń" mogliśmy posłuchać o jego hity o pozamałżeńskim seksie czy pieszczotach oralnych, a to wszystko za potężne pieniądze.

Zobacz wideo Jason Derulo gwiazdą "Sylwestra Marzeń z Dwójką"!

Kondrat debiutował na ekranie, gdy miał 11 lat. Barrymore jako niemowlę. A DiCaprio?

Jason Derulo napisał o koncercie w Zakopanem, a później usunął post

Trzeba przyznać, że Jason Derulo dał w Zakopanem niezły show. Na koniec ze sceny dziękował Polakom za wspólną zabawę. Wcześniej na Instagramie opublikował post, który mówił o jego wizycie w Polsce i stanowił zapowiedź "Sylwestra Marzeń". O dziwo, po powrocie do Stanów Zjednoczonych wpis został usunięty. To może zasmucić fanów artysty i organizatorów. TVP poświęciła dużo miejsca jego osobie w 17-minutowej zapowiedzi Sylwestra Marzeń, która pojawiła się w głównym wydaniu "Wiadomości".

Choć nagranie z zapowiedzią występu w Polsce zniknęło z Instagrama, to w mediach społecznościowych Jasona Derulo nadal można znaleźć grafiki z logiem "Sylwestra Marzeń". Prawdopodobnie była to część umowy z artystą. O nagraniu promującym występ w Zakopanem chyba zapomniano. Szkoda, na Instagramie obserwuje go bowiem ponad osiem milionów fanów.

Prokuratura poznała wyniki sekcji zwłok Żory Korolyova. Jest oświadczenie

"Sylwester Marzeń". Ile zarobił Jason Derulo?

Celebrity Talent International, czyli agencja wynajmująca gwiazdy na wydarzenia, do której należy wokalista, podaje stawki za występ Jesona Derulo. Te wahają się między 150 a 299 tysięcy dolarów. Jest to zatem kwota od ponad 600 tysięcy złotych do nawet 1,2 miliona. Na scenie w Zakopanem Derulo zaśpiewał jednak zaledwie kilka utworów, co mogło wpłynąć na wysokość jego gaży.