Więcej o polskich gwiazdach przeczytasz na portalu Gazeta.pl

REKLAMA

Chociaż Mikołaj Roznerski od kilku lat związany jest z Adrianą Kalską, to piękna aktorka nie jest jego pierwszą poważną partnerką. W przeszłości dziewczyną artysty była Marta Juras. Para w 2011 roku powitała na świecie syna Antoniego.

Mikołaj Roznerski ćwiczy na siłowni z synem. "Zamiłowanie do sportu pewnie ma w genach"

Roznerski i Juras ułożyli sobie życia po rozstaniu i zgodnie wychowują ukochanego syna. Aktor w wywiadach zapewnia o szczególnej więzi, która łączy go z dzieckiem. Serialowy Marcin Chodakowski aktywnie uczestniczy w dorastaniu Antoniego, stara się zarazić syna pasją do sportu, co, sądząc po ostatnim wpisie, udaje mu się znakomicie.

Zobacz wideo Kto jest królem polskiej komedii romantycznej? Zwycięzca mógł być tylko jeden [Popkultura Extra]

Artysta pokazał, jak wraz z synem spędza czas na siłowni. Roznerski jest niezwykle dumny z Antoniego, który przed kamerą pochwalił się umiejętnością zrobienia perfekcyjnego przewrotu.

Moja długowłosa miłość… #synek #wspólne #pasje Pięknego dnia wam - czytamy w opisie do kilkusekundowego nagrania.

Internautów najwyraźniej rozczuliła ojcowska miłość Roznerskiego.

Zamiłowanie do sportu i ruchu pewnie ma już w genach po tatusiu.

Wspaniała miłość.

Mając taką trenerkę Antek wyrośnie na naprawdę wysportowanego mężczyznę - czytamy w komentarzach.

Marta Juras i Mikołaj Roznerski wspólnie wychowują syna Antoniego. Rozstali się kilka lat temu

Marta Juras, oprócz Antoniego, doczekała się jeszcze dwójki dzieci. Kobieta po rozstaniu z Roznerskim ułożyła sobie życie u boku nowego partnera. Przypomnijmy, że aktor znany z "M jak miłość" zostawił Juras dla Olgi Bołądź.

Jak podoba wam się nagranie z udziałem syna Mikołaja Roznerskiego? Urocze?