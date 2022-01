Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Arkadiusz Milik i Jessica Ziółek byli parą przez ponad dekadę. Wydawało się, że tak zostanie na zawsze. Półtora roku temu piłkarz oświadczył się ukochanej, a ślub wydawał się być jedynie formalnością i kwestią czasu. Okazało się jednak, że w zeszłym roku drogi narzeczonych się rozeszły. Oboje spotykają się już z nowymi osobami. Ziółek pokazała aktualnego chłopaka na zdjęciu z sylwestra w Dubaju.

Zobacz wideo Najpopularniejsze polskie WAGs. Kim są żony i dziewczyny polskich piłkarzy?

Jessica Ziółek znów spotyka się z piłkarzem

Po rozstaniu to Milik jako pierwszy zaczął pokazywać się z nową dziewczyną. Piłkarz jest w związku z Agatą Sierwską, trenerką fitness. Związali się zaledwie kilka miesięcy po zerwaniu zaręczyn piłkarza. Miłość znalazła także Jessica Ziółek, która dopiero teraz pierwszy raz pokazała się z nowym partnerem. Okazuje się, że najlepiej czuje się w obecności piłkarzy. Jej nowy wybranek to bramkarz Lecha Poznań. Mirosław Mleczko ma 22 lata i wygląda na to, że bardzo uszczęśliwia Ziółek. Kobieta wstawiła zdjęcie na Instagramie, na którym namiętnie się całują podczas nocy sylwestrowej w Dubaju.

Happy New Year - napisała.

Zdaje się, że po rozstaniu Ziółek znalazła wielką miłość, a niektórzy wręcz zwracają uwagę na to, że z Milikiem nie pozowała w taki sposób. Pod postem pojawiły się zabawne komentarze nawiązujące do przeszłości WAG.

Kiedy okazuje się, że wszystkie gole Milika były spalone - napisał jeden z fanów.

Większość obserwujących skupiła się jednak na gratulacjach dla pary.