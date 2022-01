Więcej informacji na temat zagranicznych aktorów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Seria filmów o Harrym Potterze jest jedną z najpopularniejszych i najchętniej oglądanych na całym świecie. Produkcje o młodym czarodzieju powtarzane są w telewizji na okrągło, a zainteresowanie nimi nie słabnie z czasem. Popularność marki przekłada się rzecz jasna na dochody, a co za tym idzie - zarobki aktorów. Przekonajcie się, ile na udziale w filmach zdołały zarobić nastoletnie gwiazdy.

Zobacz wideo Zjazd na 20-lecie Harry’ego Pottera. Jest pierwszy zwiastun

20. rocznica "Harry'ego Pottera. Zobaczcie, jak zmienili się aktorzy

Gwiazdy Harry'ego Pottera są milionerami

Rupert Grint, filmowy Ron Weasley, zarobił na produkcji ok. 37 mln funtów (ponad 202 mln zł). Pierwszą rzeczą, która kupił za zarobione pieniądze była... ciężarówka z lodami. Niestety, nie zaopatrzył jej w żadne słodkości, co doprowadzało do nieporozumień z dziećmi:

Niedługo po tym, jak ją zakupiłem, zaparkowałem przy jednym z barów i podbiegła grupka ośmiorga dzieci w nadziei, że kupią ode mnie lody. Ale ja nic nie miałem. Wyciągnąłem wnioski z tej sytuacji - wspominał aktor w 2014 roku.

Daniel Radcliffe wcielający się w postać tytułową zarobił ok. 84 mln funtów (ponad 458 mln zł). Aktor przyznał, że choć pieniądze dały mu duże poczucie wolności zawodowej, to... zbyt wiele z nimi nie robi.

Nie żyje ekstrawagancko. (...) Jestem wdzięczny za zarobione pieniądze, ponieważ nie muszę się o nie martwić, co daje cudowne poczucie wolności zawodowej. Chce dać swojej publiczności wartościowe filmy, a nie same g*wna wyprodukowane tylko dla kasy - powiedział Radcliffe w 2016 roku.

Majątek Emmy Watson z filmów o Potterze wyceniany jest na ok. 64 mln funtów (ponad 349 mln zł). Co ciekawe, gwiazda aż do 18 roku życia nie wiedziała, ile właściwie ma pieniędzy i dostawała jako kieszonkowe... 50 funtów tygodniowo (ok. 273 zł).

Ojciec pogadał ze dopiero wtedy, kiedy skończyłam 18 lat. Wraz z czwartym filmem kasa stała się bardzo poważna. Nie miałam pojęcia. Kiedy poznałam prawdę, było mi niedobrze z emocji - wyznała Watson.

Tom Felton - czyli filmowy Draco Malfoy - zarobił na filmach ponad 14 milionów funtów (ok. 76 mln zł). W 2010 wyznał dla "Daily Mail", że przetrwonił większość majątku na luksusowe samochody i wpadł w kłopoty finansowe.

Musiałem dorosnąć i zrozumieć, jak zarządzać pieniędzmi - miał po latach powiedzieć Felton.

