Brooklinn Khoury ponad rok po tragedii opowiedziała o traumie, którą przeżyła po wypadku oraz o procesie rekonwalescencji. Jak sama mówi, chce zainspirować jak najwięcej osób swoją historią.

Pies odgryzł modelce górną wargę. Jak doszło do tragedii?

Na początku listopada 2020 roku, kuzynka Brooklinn Khoury zaprosiła ją do siebie na relaksującą wycieczkę. Zapowiadał się świetny dzień. Były w samochodzie, kiedy Khoury zrobiła sobie selfie. Na zdjęciu zauważyła małego pryszcza przy ustach. Modelka postanowiła go usunąć przy pomocy aplikacji, przez przypadek usunęła jednak całą wargę ze zdjęcia. Po powrocie do domu kuzynki Brooklinn poszła pogłaskać jej psa, ośmioletniego pitbulla o imieniu Diesel, który bardzo dobrze ją znał.

Powiedziałam: "Jesteś takim dobrym pieskiem". Siedział, a chwilę później skoczył na moją twarz. I dosłownie wisiał na mojej wardze. Pierwsze co pomyślałam to, "O mój Boże, padnij z nim na ziemię, trzymaj go za głowę, idź gdziekolwiek, gdzie on idzie". Za każdym razem, gdy ciągnął, ruszałam się razem z nim. W końcu poczułam, że zwolnił uścisk. I wtedy coś poleciało i uderzyło w ścianę - wspomina w wywiadzie dla magazynu People.

Brooklinn chwilę zajęło dojście do siebie i zdanie sobie sprawy, że czuje smak krwi. Spojrzała na swoją koszulkę, która cała była we krwi. Po chwili zobaczyła różowy guzek na podłodze. Domyśliła się, że to jej górna warga. Poznała ją po obecności pryszcza, którego wcześniej usunęła ze zdjęcia. Czym prędzej zawinęła wargę w serwetkę i pojechała z kuzynką na pogotowie. Niestety, chirurdzy nie mogli przyszyć fragmentu ciała.

Brooklinn Khoury postanowiła podzielić się całym procesem powrotu do zdrowia z fanami

Modelka zawsze starała się pokazywać prawdę w mediach społecznościowych. W tym przypadku również. Postanowiła dokumentować cały proces powrotu do zdrowia, Nie cenzurowała zdjęć i nagrań.

Khoury przyznaje, że widok nowego odbicia w lustrze na początku był dla niej trudny, ale postanowiła pokochać tę nową wersję siebie. Podkreślała, że swoją historią chce pomóc innym.

Chcę, aby ludzie wiedzieli, że nie są sami, jeśli przechodzą przez coś takiego.

Na szczęście Khoury nie była w tym wszystkim sama. Wspierała ją nowa dziewczyna Chloé Lukasiak. W ciągu ostatniego roku dziewczyny żyły pełnią życia. Brooklinm nadal jeździ na desce oraz chodzi na piesze wycieczki. Nie zraziła się także do psów. Uwielbia spędzać czas ze swoim pieskiem pomchi o imieniu Pickles.

Khoury przeszła niedawno pierwszą z pięciu operacji rekonstrukcyjnych, mających na celu odbudowę jej górnej wargi.

Uczę się kochać siebie. Chcę zainspirować tak wielu ludzi, jak tylko mogę.

Postawa godna podziwu.