Jason Derulo nie zaśpiewał co prawda w Zakopanem swojego najbardziej gorszącego hitu, "Swalla", o seksie oralnym i połykaniu spermy, ale i tak utwory, które wybrano na noworoczny koncert TVP, były dość dalekie od promowanego w naszym kraju życia cnotliwego. Za śpiewanie o pozamałżeńskim seksie (o zgrozo!), pieszczotach oralnych i o podnieceniu (o tempora, o mores!) wokalista przytulił okrągłą sumę, a rodziny z dziećmi zostały z drgającą nóżką do rytmu "Savage Love".

Sylwester Marzeń TVP. Jason Derulo ze sceny o seksie w różnych wariacjach

Nie trzeba dużo, żeby wpisać hasło "Jason Derulo" w Google i dowiedzieć się, co śpiewa. Przed "Sylwestrem Marzeń" ktoś chyba jednak tego nie zrobił, bo zagraniczny wokalista przyjechał z hitami, których TVP raczej chyba nie chce promować. W Zakopanem zaśpiewał m.in. "Talk Dirty" z tłustymi fragmentami o cipkach, trójkątach, lizaniu penisa, oraz "Want to want me" - uroczym utworze o miłości, w którym podmiot liryczny nawołuje do dziewczyny swoich marzeń:

Hej, dziewczyno! Ty jesteś jedyna, ja chcę, żebyś mnie chciała. Sama myśl o tobie mnie nakręca, nakręca, już sama myśl mnie podnieca.

Ale ten fragment z "Talk Dirty" naprawdę jest lepszy:

Nasze rozmowy nie są długie, ale ty wiesz, co jest. Wiem, czego chcą dziewczyny od Londynu po Tajwan. Mam stemple ze szminki w paszporcie i chyba potrzebuję nowego (...). Twój tyłeczek nie potrzebuje żadnych tłumaczeń. Wyprzedałem stadiony, możesz ssać mojego penisa (...), pierś przy piersi, język na szyi, międzynarodowy seks oralny. (...) Jej ci**ka jest tak dobra, że kupiłem jej zwierzaka, każdego dnia staram się do niej dobrać. Mam ją zapisaną w telefonie pod "dużym tyłeczkiem".

Prócz tego widzowie i zgromadzeni w Zakopanem goście bujali się do nieco łagodniejszych w treści "Savage Love" (o brutalnej miłości, kiedy ona jest z nim tylko po to, żeby jej były był zazdrosny), "Love not war" (o miłości, której nie da się kupić za dolary, do czego podmiot liryczny dochodzi dopiero po dłuższym czasie), a także "Take you dancing" (o tańcu, który - "jeśli wiesz o czym mówię" - przenosi się na sypialniany parkiet). Jeśli chodzi o rozpiętość tematyczną, to jest ona u Derulo dość wąska. I nie zaśpiewał swojego największego hitu z 2017 roku. Wyobraźcie sobie wirujących w rytm "Swalla" polityków - cóż to by był za widok.

Jak widać, karnawał rozpoczął się na całego, a to przecież tradycyjny czas poluzowanych norm obyczajowych. Jason Derulo zawiesił poprzeczkę dość wysoko i jeśli Polacy skorzystają z jego porad, ich życie seksualne nieoczekiwanie rozkwitnie. Może to jest nowatorska metoda na zwiększenie dzietności?