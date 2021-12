Więcej na temat tegorocznego Sylwestra przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

Gwiazdy pokazują, jak przygotowują się do świętowania tegorocznego Sylwestra. Większość z nich już szykuje wymyślne kreacje, lub wygrzewa się w blasku tropikalnego słońca. Wielu celebrytów zawitało też w Zakopanem, gdzie razem z Telewizją Polską będą tworzyć "Sylwester Marzeń w Dwójce". Są jednak też i tacy, którzy zwyczajnie w tym roku nie mają ochoty na większe i huczne imprezy. W tym gronie jest, co dość zaskakujące, Agnieszka Woźniak-Starak. Ale nie oznacza to wcale, że Nowy Rok powita samotnie. Będzie miała wyjątkowo sympatyczne towarzystwo u swojego boku.

Jakie wymagania ma Jason Derulo przed występem na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką"?

Zobacz wideo Anna Kalczyńska komentuje wywiad Dykiel i zachowanie Woźniak-Starak

Agnieszka Woźniak-Starak opowiedziała o sylwestrowych planach

Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła swoje plany na sylwestrowy wieczór na Instagramie. Gwiazda opublikowała zdjęcie w domowym stroju, na kanapie z psem i przyznała, że to właśnie jedynie w towarzystwie swoich licznych czworonogów zamierza wejść w Nowy Rok.

And just like that… zamierzam wjechać w Nowy Rok. A wy, jakie macie plany? - zapytała internautów.

Agnieszka Woźniak-Starak brylowała podczas świątecznego przyjęcia Przetakiewicz

Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy przyznali, że również zostają w domach. Wypowiedziały się też inne znane osoby.

Dokładnie takie! Najlepszego Aga! - napisał Mateusz Hładki.

Same, same - dodała Maria Konarowska.

Nie jesteś sama - zakomunikowała Karolina Ferenstein-Kraśko.

Życzymy Agnieszce Woźniak-Starak wszystkiego, co najlepsze w nowym roku. A wy, jak będziecie spędzać dzisiejszy wieczór?