Księżna Kate jest matką trójki dzieci. George, Charlotte i Louis to oczka w głowie rodziny królewskiej. Jednym z najważniejszych obowiązków księżnej jest zajmowanie się wychowaniem dzieci. Okazuje się, że zawsze trzyma się trzech podstawowych zasad, które jej zdaniem, zapewniają najlepsze warunki do rozwoju.

Jak brzmią trzy zasady wychowania dzieci księżnej Kate?

1. Zabawa na dworze

Pierwszą zasadą Kate jest zachęcanie dzieci, żeby spędzały czas na zewnątrz. Chętnie bawi się z maluchami w ogrodzie. Zdaniem księżnej czas spędzony na świeżym powietrzu robi wielką różnicę. Jej ulubione chwile z rodziną to te, które razem spędzają na wsi, kiedy wszyscy są tak pochłonięci zabawą, że nie zwracają uwagi na to, czy są brudni.

2. Wspólny czas z rodziną

Druga zasada to zawsze mieć czas dla rodziny. Księżna Kate najchętniej spędza te chwile aktywnie - razem z Williamem i dziećmi wybierają się na przejażdżki rowerowe. Kiedy mogą, podróżują całą rodziną. W ten sposób są ze sobą blisko.

3. Bycie obecnym (zaangażowanym) rodzicem

Trzecia zasada Kate wydaje się najtrudniejsza. Bycie obecnym rodzicem, zwłaszcza kiedy mamy na głowie mnóstwo obowiązków, może być wyzwaniem we współczesnym świecie. Angażowanie się w codzienne problemy dzieci, ingerowanie w ich sprzeczki i słuchanie o tym, co jest dla nich ważne, to klucz do dobrego rodzicielstwa. To też sposób, żeby "wieść zwyczajne życie", a na tym ma zależeć Kate.

Brzmi prosto? Jeszcze jak. Być może da się "zasady księżnej" wprowadzić w życie też poza rodziną królewską.