Więcej aktualnych wydarzeń znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Śmierć Żory Korolyova była szokiem dla całego środowiska artystycznego. Tancerz zmarł we wtorek 21 grudnia, w wieku 34 lat. Choć "Super Express" poinformował nieoficjalnie, że prawdopodobną przyczyną śmierci było zapalenie mięśnia sercowego, co doprowadziło do zatrzymania akcji serca, partnerka tancerza podkreśliła, że przyczyna śmierci nie jest jeszcze znana. Na Instagramie zamieściła już natomiast informacje na temat pogrzebu ukochanego.

Minęły 52 lata od założenia grupy Monty Pythona. Jak potoczyły się losy twórców?

Zobacz wideo Piosenki, wiersze, książki. Piękne utwory, które powstały po stracie bliskich

Znana jest data pogrzebu Żory Korolyova. Ukochana tancerza poinformowała, gdzie zostanie pochowany

Ewelina Bator była związana z Żorą Korolyovem przez ostatnie pięć lat. Po dziesięciu dniach od śmierci, znane są szczegóły pogrzebu tancerza. Jego partnerka zamieściła informacje na Instagramie. Artysta, mimo że pochodził z Ukrainy, zostanie pochowany w Warszawie, gdzie od lat mieszkał.

W imieniu rodziny pragnę poinformować, że ostatnie pożegnanie naszego kochanego Żory Korolyova odbędzie się dnia 5.01.2022 o godz. 13.30 we franciszkańskim kościele pw. św. Antoniego z Padwy przy ul. Senatorskiej 31 w Warszawie. Po mszy nasz kochany Żora zostanie pochowany na Cmentarzu Północnym (wjazd od bramy południowej) - napisała Ewelina Bator.

Dodała także, że pogrzeb jej ukochanego będzie okazją do zrobienia czegoś dobrego. We wzruszającym wpisie wspomina, że Żora "dał znak z nieba". Rodzina i przyjaciele planują wspomóc zbiórkę na leczenie chorego dziecka.

Każdy, kto go znał wie, że pomagał zawsze i bezwarunkowo. Wystarczyło popatrzeć w jego oczy, żeby zobaczyć tam ogrom dobra i miłości. W jego imieniu my dalej będziemy nieść to dobro. Podczas mszy żałobnej będzie można pomóc choremu na ostrą białaczkę limfoblastyczną Karolowi - dodała.

Komarenko spekuluje na temat śmierci Żory Korolyova. Terrazzino ostro mu odpowiada

Żora Korolyov sławę zyskał dzięki programowi "Taniec z Gwiazdami". Przez lata, w wielu edycjach szkolił u swojego boku m.in. Katarzynę Cerekwicką, Agnieszkę Cegielską, Dominikę Gwit czy Karolinę Gorczycę. Tancerz miał 11-letnią córkę, z którą miał się spotkać w dniu śmierci.