Więcej na temat gwiazd muzyki znajdziecie na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Doda nie przestaje zaskakiwać fanów. Tuż przed sylwestrem wypuściła nowy singiel "Fake Love", którego teledysk można oglądać na Youtubie. Najnowszy klip piosenkarki pełen jest seksownych kreacji, ale nie tylko one przykuwają uwagę. W nagraniu wokalistka całuje się z przystojnym aktorem. Okazuje się, że wybór partnera nie był przypadkowy.

Zobacz wideo

Boże Dykiel w okularach "leczących depresję" i Beata K. na podwójnym gazie

Doda w namiętnych pocałunkach ze znanym aktorem. "To naprawdę niezłe ciasteczko!"

Stroje podkreślające i odsłaniające figurę oraz seksowne pozy nikogo u Dody nie dziwią, ale tym razem u jej boku pojawił się mężczyzna, z którym na planie teledysku wdała się w namiętne pocałunki. Jest nim Kamil Nożyński, odtwórca głównej roli w serialu "Ślepnąc od świateł". Aktor i piosenkarka pojawiają się razem w kilku ujęciach. Odgrywają scenę w "raju", gdzie wcielają się symbolicznie w Adama i Ewę. Kobieta ulega kusicielowi i daje się porwać miłości. Rola kuszonej przez przystojniaka bardzo przypadła do gustu Dodzie, podobnie jak sam aktor. Specjalnie wybrała go do odważnych scen w klipie.

Wybierając aktora do teledysku, wybrałam tego, który naprawdę, naprawdę podobałby mi się też w realnym życiu. A że bardzo rzadko mi się ktoś podoba, no to z jednej strony było trudno i nietrudno... Bo wybór dla mnie był oczywisty. To naprawdę niezłe ciasteczko! Spędziliśmy bardzo fajny czas na planie mojego teledysku. Już dawno się tak namiętnie nie całowałam z żadnym chłopcem - powiedziała Doda w rozmowie z "Super Expressem".

Czartoryska-Niemczyka zmieniła fryzurę. Po jej długich włosach nie ma już śladu

Piosenka opowiada o uzależnieniu od emocji i miłości, która okazuje się fałszywa - dużo w niej odnosi się do osobistych przeżyć Dody. Jakiś czas temu sama artystka, szczęśliwa po rozwodzie z Emilem Stępniem, przyznała pół żartem, pół serio w mediach społecznościowych, że szuka trzeciego męża. Czyżby partnerujący w teledysku Kamil Nożyński wpadł jej w oko?

Doda w teledysku 'Fake Love' fot. Youtube.com