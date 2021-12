Więcej na temat metamorfoz gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Czartoryska-Niemczycka to aktorka, która większą sławę zyskała dzięki roli Pauli w serialu "Nad rozlewiskiem". Jej życie prywatne jest równie ciekawe, chociaż Anna Czartoryska-Niemczycka nie jest bywalczynią okładek kolorowych gazet, to może pochwalić się imponującym rodowodem. Aktorka jest bowiem potomkinią dawnego książęcego rodu Czartoryskich, a od 2013 roku jest żoną polskiego milionera, Michała Niemczyckiego. Para mimo wszystko stara się żyć skromnie, a Anna Czartoryska-Niemczycka raczej nie kojarzy nam się z mocnymi eksperymentami z wyglądem. Tym razem aktorka postanowiła jednak nieco zaszaleć.

Anna Czartoryska-Niemczyka zmieniła fryzurę. Po jej długich włosach nie ma już śladu. "To co, tniemy?"

Anna Czartoryska-Niemczycka to jedna z gwiazd, które kojarzą się z naturalnością. Zawsze delikatny makijaż, eleganckie stylizacje i brązowe, długie zadbane włosy. To właśnie to ostatnie postanowiła zmienić.

Aktorka pochwaliła się zdjęciami z metamorfozy w salonie fryzjerskim. Oprócz odżywiania gwiazda zafundowała sobie ostre cięcie. Po włosach sięgających linii pasa nie ma już więc nawet śladu.

Anna Czartoryska-Niemczycka ścięła włosy instagram

Musimy przyznać, że Anna Czartoryska-Niemczycka w nowej fryzurze wygląda naprawdę dobrze. Krótsze włosy dodały jej wizerunkowi trochę świeżości. Jak wyglądała cała przemiana? Zajrzyjcie do naszej galerii na górze tekstu.

