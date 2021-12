Więcej o koncertach sylwestrowych przeczytasz na Gazeta.pl >>>

W tym roku stacje telewizyjne prześcigają się w organizacji koncertów sylwestrowych. Telewizja Polska zorganizuje "Sylwestra Marzeń z Dwójką", podczas którego usłyszymy m.in. Marylę Rodowicz, Zenona Martyniuka, Sławomira, Maję Hyży i Roxie Węgiel. Nie zabraknie także zagranicznych gwiazd. Na scenie w Zakopanem wystąpi starszy brat Enrique Iglesiasa, Julio Iglesias Junior. Dwa dni przed koncertem Jacek Kurski poinformował, że do grona wykonawców dołączy także amerykański wokalista, Jason Derulo. Jak się okazuje, to nie stacja zapłaci za jego koncert. Więcej przeczytacie o tym TUTAJ. A co planuje konkurencja, telewizja Polsat? Wygląda na to, że i tam będzie równie gorąco!

"Sylwestrowa Moc Przebojów" według Cleo. Czym nas zaskoczy? Obejrzyjcie nagranie z próby! [PLOTEK EXCLUSIVE]

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie wystąpią znani i lubiani artyści. Wśród nich są m.in. Doda, Viki Gabor, zespół Bajm, ale także Danzel, Liz Mitchell i Dr Alban. Nie mogło zabraknąć również ulubienicy publiczności, czyli Cleo. Plotek dotarł do nagrania z próby, na którym wokalistka wykonuje swój hit "Łowcy Gwiazd" i ćwiczy choreografię. Będzie się działo! Obejrzycie wideo z próby poniżej:

Mimo że pogoda jest dosyć mroźna, pod sceną z pewnością pojawi się mnóstwo fanów i osób chcących wziąć udział w sylwestrowej imprezie. Przypominamy o zachowaniu ostrożności i stosowaniu się do zaleceń sanitarnych. A wy, na jaki kanał się zdecydujecie podczas ostatniej nocy w roku? Telewizji Polskiej czy Polsatu?

