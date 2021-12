Więcej na temat imprez sylwestrowych przeczytacie na stronie głównej Gazeta.pl

"Sylwester Marzeń z Dwójką" jak co roku odbędzie się w Zakopanem. Do stolicy polskich Tatr przyjechały już pierwsze gwiazdy, które w sylwestrową noc będą zabawiać widzów Telewizji Polskiej. Najbardziej wyczekiwanym występem jest ten Jasona Derulo. Amerykański wokalista zapewne zażyczył sobie pokaźnego honorarium, na którego opłacenie podobno TVP w tym momencie niekoniecznie stać. Kto więc za to zapłaci?

"Sylwester Marzeń z Dwójką". Wiadomo, kto zapłaci za występ Jasona Derulo. Nie będzie to TVP

Telewizja Polska niedawno zorganizowała koncert "Murem za polskim mundurem", który miał poważnie podkopać fundusze stacji. Mówi się, że wydarzenie było jednym z droższych w całej historii TVP, a niektóre z występujących tam gwiazd miały zainkasować nawet po 100 tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że stacja przy okazji wyprawiania "Sylwestra Marzeń z Dwójką" zwróciła się o pomoc przy opłaceniu największej gwiazdy wieczoru.

Jak donosi informator portalu Pudelek, za występ Jasona Derulo zapłaci Totalizator Sportowy, który odpowiada między innymi za loterie Lotto.

Potwierdzamy, że występ Jasona Derulo jest możliwy dzięki współpracy Totalizatora Sportowego przy "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" - czytamy w oświadczeniu przesłanym portalowi.

Warto przypomnieć, że Totalizator Sportowy nie jest firmą prywatną, tylko spółką Skarbu Państwa, a co za tym idzie jest finansowany z części naszych podatków.