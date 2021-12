Więcej na temat epidemii koronawirusa przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Jedną z gwiazd, która wystąpi podczas corocznego koncertu TVP w Zakopanem, będzie Sławomir. Piosenkarz opublikował w sieci pierwsze zdjęcie ze stolicy polskich Tatr, na którym widać tłum ludzi. Pod postem artysty zawrzało.

Sławomir i Kajra na Krupówkach. Fani wytykają nieodpowiedzialne zachowanie. "Dystans społeczny zachowany"

Cześć tu Sławomir. Krupówki teraz!!! To będzie najlepsza i najgłośniejsza impreza w tym roku. Wracamy do Zakopanego. Widzimy się jutro o 20:00 w TVP2 - napisał.

Internauci od razu zauważyli, że nikt ze sfotografowanych nie stosuje się do zasad obowiązujących w pandemii koronawirusa. Wszyscy są bez maseczek oraz stoją bardzo blisko siebie. Pod postem Sławomira zrobiło się naprawdę gorąco, a komentujący nie kryli zażenowania całą sytuacją i chętnie ironizowali.

Koronawirus jutro ma wziąć urlop na żądanie.

Dystans społeczny zachowany.

Wirus, wirus w Zakopanem - można przeczytać w sekcji komentarzy.

Sławomir jak na razie nie odpowiedział na słowa krytyki. My natomiast przypominamy, że pandemia się nie skończyła, codziennie odnotowujemy koszmarne liczby zgonów z powodu koronawirusa, więc zachowanie rozsądku i chronienie się przed zakażeniem to dosłownie kwestia życia i śmierci. Zachęcamy także do szczepień przeciwko COVID-19. Eksperci podkreślają, że szczepionka jest jedynym sposobem na to, by skutecznie pokonać pandemię, a także uchronić życie i zdrowie swoje oraz swoich najbliższych. W poniższych tekstach przeczytasz o tym, jak powstają szczepionki i dlaczego warto się szczepić.

