Była przyjaciółką księżnej Kate i rzekomą kochanką księcia Williama. Kim jest Rose Hanbury?

Życie księżnej Kate i księcia Williama sprawia wrażenie idealnego, lecz to są tylko pozory. W 2019 roku wybuchł skandal, według którego książę William rzekomo zdradził żonę z Rose Hanbury. Z czasem księżna Kate całkowicie zerwała kontakt z przyjaciółką, mimo że wcześniej były nierozłączne. Co stało się kobietą? Jej małżeństwo przetrwało sensację o romansie.

Była przyjaciółką księżnej Kate i rzekomą kochanką księcia Williama

Rose Hanbury i księżną Kate łączyła długa przeszłość. Ich mężowie również się przyjaźnili. Często byli widywani razem i spędzają czas na podwójnych randkach. Jednak Hanbury została wykluczona z towarzystwa i zbiegło się to w czasie z plotkami o romansie księcia. Podobno William miał zdradzić Kate, gdy ta była w trzeciej ciąży. Wówczas dziennikarze "The Sun" poprosili Pałac Buckingham o komentarz, jednak rzecznik rodziny królewskiej nie zgodził się udzielić żadnej informacji. Do całej sprawy dołączyli prawnicy z kancelarii London Harbottle and Lewis. Wystosowali oficjalne oświadczenie, w którym zaprzeczyli wszelkim pogłoskom oraz poinformowali, że mogą mieć one konsekwencje prawne.

W kwietniu tego roku dziennikarz i królewski biograf Andrew Morton zapewnił, że na temat małżeństwa Kate i Williama krążą wyssane z palca plotki.

William i Kate zdali sobie sprawę, że tak wygląda cena życia spędzonego w oczach opinii publicznej - powiedział w rozmowie z New Idea Morton.

Jednak wygląda na to, że przyjaźń łącząca Kate i Rose Hanbury nie przetrwała medialnej burzy.

Kim jest Rose Hanbury?

Rose Hanbury urodziła się 15 marca 1984 roku i teraz ma 37 lat. Więzy z arystokracją tkwią głęboko w jej krwi. Jej babcia, lady Elizabeth Lambart, była jedną z druhen królowej Elżbiety, gdy ta wychodziła za mąż za księcia Filipa. Kobieta w przeszłości zajmowała się modelingiem. Do księżnej Kate zbliżyła się dzięki pracy charytatywnej w Hospicjum Dziecięcym East Anglia. Od razu złapały nić porozumienia i się zaprzyjaźniły. Do czasu plotek o romansie uchodziły za wzór oddanej przyjaźni.

Kobieta znalazła się na pierwszych stronach gazet nie tylko z powodu rzekomego romansu z przyszłym następcą tronu. Tytuł markizy zdobyła dzięki małżeństwu ze starszym o 23 lata markizem Cholmondeley, Davidem Rocksavage. Para ogłosiła, że są zaręczeni, a dzień później wyszło na jaw, że Rose spodziewa się dziecka. Aby uciszyć plotki, następnego dnia odbył się ślub.

Rose zamieszkuje luksusową rezydencję w pobliżu Anmer Hall, letniej posiadłości Williama i Kate, która oddalona jest od ich posesji o zaledwie dwa kilometry. Z mężem doczekała się trójki dzieci - bliźniaków Alexandra i Olivera, a także córki o imieniu Iris.

Skandal związany ze zdradą tylko umocnił ich związek. Kobieta ma konto na Instagramie, jednak nie pokazuje na nim życia prywatnego. Zdjęcia z dziećmi można znaleźć na oficjalnym profilu Houghton Hall and Gardens.

Księżna Kare i Rose obracają się w podobnych kręgach i zdarza im się na siebie wpaść podczas różnych uroczystości. Jednak nie łączy ich już tak bliska relacja, jak przed plotkami o romansie.