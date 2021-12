O życiu brytyjskiej rodziny królewskiej poczytasz również na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Konflikt pomiędzy księciem Harrym, a księciem Williamem w dalszym ciągu wywołuje wiele emocji. Jak twierdzą fani "royalsów", zażartą kłótnię braci rozpętał romans Williama z byłą dziewczyną - Jessicą Craig, z którą utrzymywał kontakty nawet po ślubie. Wszystko odkrył książę Harry, który nie mógł znieść zachowania starszego brata. Wiadomo, że mąż Meghan Markle był bardzo blisko z księżną Kate. Kiepskie relacje Williama i Harry'ego zbliżyły starszego z braci do żony.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: O konflikcie Harry'ego i Williama mówi cały świat, a Deynn pogodziła się już z siostrą? Te gwiazdy kłóciły się z rodzeństwem

Zobacz wideo Rodzina królewska to firma. Co teraz z Harrym i Meghan?

Konflikt królewskich braci uratował małżeństwo księcia Williama i księżnej Kate?

Książę William i książę Harry nie mają już takich kontaktów, jak przed laty. Z pewnością przeprowadzka Harry'ego z żoną do Stanów Zjednoczonych, czy plotki o romansie Williama nie pomogły w odbudowaniu relacji. Mimo że "royalsi" liczą na to, że bracia w końcu się dogadają, to ich kłótnia powoduje, że oddalają się od siebie. Wówczas widzą, na kogo tak naprawdę mogą liczyć.

Jak donosi magazyn "People", osoba z otoczenia rodziny królewskiej uważa, że konflikt między braćmi ma też pozytywną stronę, która objawia się w małżeństwie Williama i Kate. Podobno kłótnie z księciem Harrym przyczyniły się do poprawy relacji w ich związku. Wiedzą, że zawsze będą się wspierać, o czym przekonali się, chociażby podczas głośnego wywiadu Meghan i Harry'ego dla Oprah Winfrey.

Sprawy związane z Meghan i Harrym były strasznie stresujące, ale z drugiej strony zbliżyły Kate do Williama. Była tym zdenerwowana, bo William był zdenerwowany. Oglądanie własnego męża w takim stanie było dla niej trudne - powiedział informator.

Katarzyna Warkne reklamuje aparaty słuchowe i pokazała mamę. Bardzo podobne

Myślicie, że książę William jest teraz przykładnym mężem?