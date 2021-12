Więcej na temat gwiazd i ich dzieci na stronie głównej Gazeta.pl

Agata Młynarska pochwaliła się niedawno, że syn i synowa przygotowali wigilijną kolację i zaprosili ją do swojego domu na święta. Zachwycona dziennikarka nie kryła dumy, że młodsze pokolenie przejmuje pałeczkę. Pokazała też serię zdjęć z rodziną. Nie zabrakło też fotografii starszego syna Stanisława. Teraz prezenterka pokazała kolejne ujęcie przystojnego mężczyzny.

Agata Młynarska o synu i ojcu. "Jaki dziadek, taki wnuk!"

Na ścianie w mieszkaniu starszego syna Agaty Młynarskiej mogliśmy zobaczyć plakat, którego bohaterem jest Wojciech Młynarski. Dziennikarce udało się uchwycić moment, w którym Stanisław przechodził obok grafiki. Okazuje się, że 36-latek jest niesamowicie podobny do utalentowanego dziadka. Przypomina go nie tylko aparycją, ale też mimiką. Nie umknęło to uwadze Młynarskiej.

Genu nie wydłubiesz. Jaki dziadek, taki wnuk! - napisała na InstaStories.

Też widzicie to podobieństwo?

Dzieci Agaty Młynarskiej

Warto przypomnieć, że Agata Młynarska ma dwóch synów: Stanisława, który ma 36 lat i o cztery lata młodszego Tadeusza. Obaj są owocem jej pierwszego małżeństwa z historykiem Leszkiem Kieniewiczem. Młynarska adoptowała też dwie córki - Sylwię i Alicję.

Sylwia i Ala zostały u mnie na całe życie. Wiem, że przyszły, żebym mogła stać się lepszym człowiekiem. Ja dostałam takie bogactwo i miłość od nich - móiła przed laty dziennikarka.

Młynarska opowiada, jak adoptowała córki

