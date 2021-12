Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Sylwester Marzeń to duże wydarzenie muzyczne, które odbywa się w noc sylwestrową od 2004 roku. Czy to jednak powód, by poświęcać mu niemalże całe wydanie "Wiadomości"? Jak widać, Telewizja Polska widzi w tym sens. W środę w głównym wydaniu serwisu pojawiła się bowiem obszerna, aż 17-minutowa relacja z organizowanego przez TVP sylwestra w Zakopanem. Od razu po czołówce "Wiadomości" widzowie mogli obejrzeć teledysk jednej z gwiazd, która pojawi się na scenie.

Sylwester Marzeń zdominował "Wiadomości".

W obszernej zapowiedzi Sylwestra Marzeń widzowie mogli zobaczyć m.in. wideo nagrane przez Jasona Derulo, którego występ w środę ogłosiła Telewizja Polska. Na nagraniu muzyk siedzi w kuchni i zaprasza na imprezę. Specjalne wydanie "Wiadomości" prowadził Michał Adamczyk. Prezenter łączył się ze studiem z dachu jednego z budynków w Zakopanem.

W wideo nie zabrakło kadrów zachwyconych turystów, których zaczepiał reporter. Niektórzy z nich nawet śpiewali przed kamerą piosenki Zenka Martyniuka i Maryli Rodowicz. Po materiale o Sylwestrze Marzeń w "Wiadomościach" na chwilę wrócono na ziemię. Pokazano informacje z kraju, aby ostatecznie w "Gościu Wiadomości" ponownie połączyć się z Adamczykiem.

"Wiadomości". Widzowie zażenowani

Środowe wydanie "Wiadomości" nie przeszło bez echa. Rozczarowani widzowie dali upust emocjom w mediach społecznościowych. Fala krytyki zalała m.in. Twitter. Użytkownicy platformy zarzucili TVP, że w głównym wydaniu serwisu nie wspomniano np. o liczbie zgonów osób chorych na COVID-19, czy podwyżkach cen za gaz.

20.00 Zero informacji o Covid-19. Zero o gigantycznych podwyżkach cen gazu. Jest Sylwester Marzeń. Pandemii nie ma - czytamy

Wojciech Reszczyński, związany z prawicowymi mediami, napisał: "Dziś Wiadomości TVP - prawdziwa tancbuda. Dno". Z kolei Marzena Nykiel, redaktor naczelna "wPolityce", dodała:

Muzyka na poziomie remizy, teledyski ociekające seksem i Maryla z "Kałasznikowem": w kącie stoi niezła lufa, zaraz będzie rozpierducha. I tak przez całe dnie w głównym kanale informacyjnym.

Zgadzacie się z tymi opiniami?