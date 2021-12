Więcej na temat gwiazd i ich dzieci na stronie głównej Gazeta.pl.

Robert Lewandowski po pracowitym roku w końcu może odpocząć. Na gali Globe Soccer Awards 2021 towarzyszyła mu oczywiście Anna Lewandowska. Małżeństwo do Dubaju zabrało również dwie córki, Klarę i Laurę. Jak można dowiedzieć się z ich mediów społecznościowych, sportowcy postawili na rodzinny relaks. Starsza córka odnalazła nową pasję, którą okazały się ekstremalne sporty wodne. Odważna z niej dziewczynka!

Zobacz wideo Klara zrobiła makijaż Annie Lewandowskiej

Lewandowscy w Dubaju. Klara i Laura mogły liczyć na mnóstwo atrakcji

Robert i Ania Lewandowscy dokładają wszelkich starań, by od najmłodszych lat zapewnić córkom jak najlepsze wykształcenie. Niedawno postanowili zapoznać Klarę ze światem kultury i sztuki. W tym celu zabrali dziewczynkę do Opery Narodowej, gdzie oglądali spektakl "Dziadek do Orzechów i Król Myszy".

Po intensywnym roku małżeństwo wypoczywa w Dubaju. Na Instagramie Ania oraz piłkarz pochwalili się rodzinnym popołudniem. Całą czwórką wybrali się na rejs jachtem, podczas którego Klara mogła liczyć na przejażdżkę skuterem wodnym, oczywiście będąc cały czas pod opieką rodziców.

Lewandowscy w Dubaju. Klara i Laura mogły liczyć na mnóstwo atrakcji Fot. Instagram/ annalewandowskahpba

Trenerka coraz chętniej pokazuje większą część twarzy dziewczynek i na pierwszy rzut oka widać, że obie rosną jak na drożdżach. Nie trudno zauważyć, że Klara świetnie spisuje się w obowiązkach starszej siostry i opiekuje się Laurą. Córki Lewandowskich wyglądały na zachwycone licznymi atrakcjami.

Lewandowscy w Dubaju. Klara i Laura mogły liczyć na mnóstwo atrakcji Fot. Instagram/ annalewandowskahpba

