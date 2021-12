Więcej o związkach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Jakub Rzeźniczak jest obrońcą w klubie Wisła Płock. Piłkarz jest jednak rozpoznawalny nie tylko ze względu na swoje osiągnięcia sportowe, ale także matrymonialne. Wyrobił sobie opinię polskiego Casanovy. Ma dwójkę dzieci z dwiema różnymi kobietami. Odchodzi, kiedy przychodzi czas na ojcostwo. Z Magdaleną Stępień, byłą uczestniczką "Top Model", rozstał się krótko przed porodem. Mężczyzna ma już nową partnerkę, z którą dużo podróżuje. Ostatnio zabrał ją do Nowego Jorku. Fani spekulowali o zaręczynach, w komentarzach szybko jednak pojawiło się też sporo krytycznych słów na temat zachowania Kuby.

Rzeźniczak mówi, że to ta jedyna. Fani drwią

Romantyczny lot helikopterem nad wieżowcami Nowego Jorku Jakub Rzeźnicki uwiecznił na filmie, który wrzucił na TikToka. Pod postem pojawiło się sporo komentarzy. Wielu fanów ma do piłkarza pretensje o to, że porzucił byłą dziewczynę chwilę przed narodzinami dziecka.

To ta jedyna z tych wielu jedynych - zażartowała jedna z fanek

Jedyna, jedyna - doprecyzował piłkarz

Magdalena Stępień i była Jakuba Rzeźniczaka łączą siły? Spotkały się ze sobą

Brak słów. Kolejna do kolekcji. Jakim człowiekiem trzeba być, żeby nie myśleć o własnych dzieciach? - stwierdziła inna osoba w komentarzach

Rzeźniczak jest obrońcą, więc szybko przeszedł do defensywy. Jednej z atakujących go kobiet odpowiedział, że to nie jej interes. Później zrobił się jednak bardziej wylewny.

Ludzie podejmują decyzje i tyle. Ja podjąłem taką i uważam ją za słuszną z uwagi na to, co się dzieje - stwierdził

Na komentarze fanów, wieszczące parze szybkie rozstanie, odpisał krótko:

Nie rzucę!

Wśród oburzonych fanów piłkarza, pojawiło się wiele słów krytykujących jego stosunek do dzieci. Zdaniem użytkowników TikToka maluchy nie są niczemu winne, a zostawiając partnerki "Rzeźnik" zostawia też dzieci.

Niedawno na Twitterze żartował z alimentów na dzieci. Po licznych krytycznych komentarzach usunął wpis.