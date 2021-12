Więcej informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Barbara Kurdej-Szatan w listopadzie napisała, co myśli o działalności polskiej Straży Granicznej w związku z kryzysem humanitarnym. Chodziło o sytuacje osób przetrzymywanych na granicy Polski z Białorusią. Aktorka przeprosiła za nazwanie pracowników służb mordercami. Mimo to od publikacji wpisu traci kolejne kontrakty. Dużo mówi się też o zakończeniu współpracy z Play, a to tylko kropla w morzu. Specjaliści i numerolodzy starają się oszacować, jak sytuacja odbije się na jej karierze.

Zobacz wideo Co dalej z Barbarą Kurdej-Szatan w "M jak miłość"?

Boże Dykiel w okularach "leczących depresję" i Beata K. na podwójnym gazie

Barbara Kurdej-Szatan znika z reklam Playa. Kto będzie na jej miejscu?

Rola blondynki w reklamach sieci Play była dla Kurdej-Szatan przełomowa. To właśnie dzięki niej zyskała rozpoznawalność. Od lat gra w filmach, serialach i w teatrze. Występuje też w programach rozrywkowych, takich jak "Twoja twarz brzmi znajomo". Jednak zanim zaczęła reklamować telefonię komórkową, to wszystko wydawało się nieprawdopodobne. Podpisując pierwszy kontrakt z siecią Kurdej-Szatan, nie była sławna. O rozpoznawalność dopiero powalczy także jej następca. Pudelek.pl ustalił, że miejsce artystki zajmie Hubert Sycz. To początkujący aktor, o którym mało kto słyszał.

Play planuje ogromne inwestycje w wizerunek i promocję swojej nowej twarzy. Uwzględniono to nawet w budżecie na 2022 rok. Firma ma zamiar "stworzyć" od początku nowego ambasadora, który nie będzie tak problematyczny, jak Basia - powiedział informator portalu.

Aktor ma 24 lata i kilka ról epizodycznych na koncie. Można go było zobaczyć w "Ninie" i w "Komisarzu Aleksie".

Kurdej-Szatan straciła szansę prowadzenia "Mam talent!"

Losy współpracy Kurdej-Szatan z siecią Play wciąż nie są pewne. Jeszcze niedawno sieć zaprzeczała, że zerwie z nią współpracę, twierdząc, że kolejne reklamy z udziałem aktorki wciąż powstają. Później okazało się jednak, że gwiazdy zabrakło w świątecznych spotach. Myślicie, że plotki o jej następcy są prawdziwe?