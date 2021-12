Więcek o wpadkach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Aleksandra Żuraw stała się rozpoznawalna dzięki udziałowi w czwartej edycji "Top Model". Dobrze wykorzystała swoje pięć minut. Prowadzi popularny kanał na YouTubie, współpracuje z wieloma markami, a na Instagramie śledzą ją 344 tysiące osób. No właśnie... ta liczba robi wrażenie, podczas negocjowania umów z reklamodawcami, ale powoduje też, że żaden błąd influencerki nie może przejść niezauważony.

Aleksandra Żuraw dobrze "sporzydkowała" czas

Żuraw, jak każda osoba aktywnie prowadząca Instagrama, regularnie wrzuca stories. Dzięki temu fani są zawsze na bieżąco z jej "przygodami". Ostatnio relacjonowała wyjazd po paszport dla swojego przyszłego męża. Czekając na dokumenty, wstąpili do pobliskiej kawiarni. Fotografię urokliwego wnętrza Aleksandra Żuraw wrzuciła z opisem:





Na zdjęcie do paszportu czekaliśmy 15 minut. Sporzydkowaliśmy ten czas na kawę w Galerii Wypieków na rogu Hożej i chyba Poznańskiej.

Aleksandra Żuraw screen - InstaStories

Chociaż czas w kawiarni z pewnością był miły, to próbując go opisać, Aleksandra Żuraw popełniła aż dwa błędy w jednym wyrazie. Chodzi oczywiście o wyraz "sporzydkować". Prawidłowo zapisuje się go przez "ż" i "t" - spożytkować.

Żuraw o błędzie: Olka ty gamoniu!

Błąd szybko został zauważony. Influencerka od razu się zreflektowała. Nie usunęła jednak niepoprawnego InstaStories. Zamiast tego wstawiła zabawne selfie z podpisem:

Oczywiście SPOŻYTKOWAĆ. Olka gamoniu!

Aleksandra Żuraw screen - InstaStories

Cóż, każdemu zdarzają się błędy, ale nie każdy potrafi się do nich przyznać i to zachowując poczucie humoru! Myślicie, że Aleksandra Żuraw dobrze wybrnęła z tej sytuacji?