Sara Boruc nawiązała współpracę ze znaną marką oferującą meble i dodatki. Projektantka pokazała, jak mieszka. Przy okazji zdradziła, dlaczego zdecydowała się na apartament w centrum miasta i co jej się w nim nie podoba. Do tej pory była przyzwyczajona do znacznie większej garderoby.

