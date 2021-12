Więcej na temat afery związanej z obiektami hotelowymi na Zanzibarze na stronie głównej Gazeta.pl

Od kiedy wybuchła pandemia COVID-19, a podróże po Europie w związku z obostrzeniami były ograniczone, gwiazdy chwalą się, że wypoczywają na Zanzibarze. Okazuje się, że hotelarz, z którego usług korzystają, w 2019 roku został skazany na karę więzienia (w maju tego roku sąd apelacyjny podtrzymał ten wyrok). O całej sprawie jako pierwsza informowała Gazeta.pl.

Zobacz wideo Piotr Gąsowski chciał polecieć z córką na wakacje. Na lotnisku odprawili ich z kwitkiem

Anna Dereszowska, Małgorzata Socha, Magdalena Różczka, Natalia Kukulska, Tomasz Ciachorowski na Zanzibarze

Natalia Kukulska niedawno pochwaliła się na Instagramie, że sylwestra spędzi na Zanzibarze. Oprócz wypoczynku ma w planach również pracować. Wokalistka wraz z zespołem zagra koncert. Gwiazda podkreślała przy tym, że dochód wesprze podopiecznych tamtejszej fundacji - Fundację Pili Pili Pomagam, której jest ambasadorką.

Niedługo później zdjęcia z Zanzibaru opublikowały inne gwiazdy, które mają zamiar bawić się na koncercie Kukulskiej. Na zdjęciu z plaży, którym pochwaliła się Małgorzata Socha widzimy więc Annę Dereszowską, Magdalenę Różczkę, Natalię Kukulską i Tomasza Ciachorowskiego. Część z nich na wyspie nie jest pierwszy raz i już wcześniej korzystały z usług marki Pili Pili.

Nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie fakt, że Wojciech Żabiński, właściciel obiektów hotelowych na Zanzibarze, który jest twarzą marki Pili Pili został skazany przez polski sąd na dwa lata i dwa miesiące więzienia m.in. za oszustwo - ustalili dziennikarze Gazeta.pl.

Żabiński potwierdza, że był karany też wcześniej. Zasądzono wobec niego grzywnę za nieterminową wpłatę zaliczek na podatek. Twierdzi, że wynikało to z "trudnych do przewidzenia wcześniej okoliczności". Zaznacza, że grzywnę i podatki spłacił finalnie w całości - czytamy na portalu.

Ponadto, jedna z inwestycji, którą współfinansują zachęcani przez Żabińskiego Polacy, będzie oddana z opóźnieniem. O całej sprawie możecie przeczytać TUTAJ.

Publikacja Gazety.pl poniosła się szerokim echem. Internauci pod zdjęciami gwiazd, które chwalą się pobytem w hotelach należących do Pili Pili, w komentarzach masowo publikują linki do artykułu. Dotąd żadna z gwiazd nie odniosła się do tej sprawy.

Barbara Kurdej-Szatan pozuje z wózkiem na tle dzieci z Zanzibaru

Kto jeszcze bawi się na Zanzibarze?

Przejrzeliśmy media społecznościowe aktorów, muzyków czy celebrytów, a także te prowadzone przez markę Pili Pili. Okazuje się, że gwiazd, które oznaczały hotele Żabińskiego, a więc korzystały z ich usług, jest znacznie więcej. I tak na Zanzibarze w czasie pandemii wypoczywali m.in. Barbara Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Joanna Racewicz, Urszula Dudziak, Magda Steczkowska, Anna Dereszowska, Anna Głogowska, Marcin Mroczek, Katarzyna Glinka, Iwona Pavlović. Zdjęcia gwiazd z wakacji na wyspie znajdziecie w naszej galerii.