Wystąpił w teledysku do "Freestyler". Dziś ma 41 lat, a po jego dredach nie ma śladu

W 2000 roku utwór "Freestyler" był wielkim hitem. Przebój fińskiego zespołu Bomfunk MC's gościł na międzynarodowych listach przebojów i był nieodłącznym elementem każdej domówki czy klubowej imprezy. Wielkie wrażenie robił również nowoczesny (jak na początek XXI wieku), pełen efektów specjalnych teledysk. Wystąpił w nim 15-latek w dredach, który dzięki pilotowi od walkmana mógł panować nad czasem. Marlo Snellman był wówczas początkującym modelem, a jego karierą zarządzała mama. Dzięki charakterystycznej fryzurze i popularności klipu stał się rozpoznawalny na całym świecie, jednak niedługo później zrezygnował z tej drogi i zaczął spełniać się jako DJ.

REKLAMA

Zobacz wideo Ewelina Flinta o nowej fryzurze, społeczności LGBTQ i krytycznych komentarzach

Jak dziś wygląda chłopak z dredami z teledysku do "Freestyler"?

Marlo Snellman z klipu do "Freestyler" ma dziś 41 lat. Nic więc dziwnego, że zmienił się nie do poznania. Zrezygnował z dredów, nosi klasyczną fryzurę i od czasu do czasu zapuszcza wąsy. Pracuje jako szef kuchni w jednej z paryskich restauracji. Na Instagramie chętnie relacjonuje swoją codzienność. Na profilu Marlo nie brakuje zdjęć potraw, które przyrządził, a także zdjęć z wakacji czy spotkań z przyjaciółmi.

O życiu prywatnym Marlo niewiele wiadomo. W 2021 roku opublikował zdjęcie, na którym widać spacerującą po zboczu góry kobietę. Nie wiadomo jednak, co łączy z nią Marlo. Co ciekawe, dwa tygodnie temu Marlo dołączył do ekipy kolejnej restauracji. Zapozował przed drzwiami lokalu, na którego profilu pojawiła się wiadomość. "Bardzo szczęśliwi i podekscytowani, że możemy powitać drogiego szefa kuchni Marlo Snellmana. Urodzony w Helsinkach, ukształtowany przez kuchnie w Londynie, Paryżu, a teraz w Kopenhadze. (...) Gotuje wyłącznie w La Cave przez dwa tygodnie. Przyjdź i spróbuj jego ostrej, smacznej kuchni" - czytamy.

Marlo Snellman próbował swoich sił w muzyce. Wydał nawet album

Okazuje się, że nie od razu Marlo Snellman odnalazł swoją drogę. Początkowo próbował swoich w muzyce. Był producentem muzyki elektronicznej i wydał nawet własny singiel, który zatytułował "Dust". Z kolei w 2009 roku wydał album "Kyseesh".