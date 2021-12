Więcej metamorfoz gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

W 2000 roku utwór "Freestyler" był wielkim hitem. Przebój fińskiego zespołu Bomfunk MC's gościł na międzynarodowych listach przebojów i był nieodłącznym elementem każdej domówki czy klubowej imprezy. Wielkie wrażenie robił również nowoczesny (jak na początek XXI wieku), pełen efektów specjalnych teledysk. Wystąpił w nim 15-latek w dredach, który dzięki pilotowi od walkmana mógł panować nad czasem.

Kondrat debiutował na ekranie, gdy miał 11 lat. Barrymore jako niemowlę. A DiCaprio?

Marlo Snellman był wówczas początkującym modelem, a jego karierą zarządzała mama. Dzięki charakterystycznej fryzurze i popularności klipu stał się rozpoznawalny na całym świecie, jednak niedługo później zrezygnował z tej drogi i zaczął spełniać się jako DJ.

Jak dziś wygląda chłopak z dredami z teledysku do "Freestyler"?

Marlo Snellman z klipu do "Freestyler" ma dziś 36 lat. Nic więc dziwnego, że zmienił się nie do poznania. Zrezygnował z dredów, nosi klasyczną fryzurę i od czasu do czasu zapuszcza wąsy. Pracuje jako szef kuchni w jednej z paryskich restauracji. Na Instagramie chętnie relacjonuje swoją codzienność. Na profilu Marlo nie brakuje zdjęć potraw, które przyrządził, a także zdjęć z wakacji czy spotkań z przyjaciółmi.

Więcej zdjęć Marlo znajdziecie w naszej galerii na górze artykułu.

Śmierć, katastrofy, wynalazki. Te przepowiednie się sprawdziły

ZOBACZ TEŻ: Hanna Żudziewicz zdecydowała się na sporą zmianę w wyglądzie. Chwilę przed Nowym Rokiem zmieniła fryzurę. Jacek Jeschke zachwycony