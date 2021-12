Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Grichka i Igor Bogdanoff to bracia bliźniacy, którzy zdobyli popularność jako prowadzący francuskich programów popularnonaukowych. Rozpoznawalność przyniosło im także ich zamiłowanie do licznych operacji plastycznych. Jak podaje portal Le Monde, bracia kilka dni temu trafili do szpitala. Grichka zmarł. Miał 72 lata.

Grichka Bogdanoff nie żyje. Miał 72 lata

Le Monde podaje, że bracia 15 grudnia trafili na oddział intensywnej terapii szpitala Georges-Pompidou. U mężczyzn stwierdzono objawy koronawirusa. Portal powołując się na informatora, który był bliski braciom Bogdanoff podaje, że mężczyźni nie byli zaszczepieni przeciwko COVID-19.

Otoczony miłością rodziny i bliskich, Grichka Bogdanoff odszedł w spokoju, by dołączyć do swoich gwiazd – napisała jego rodzina w oficjalnym oświadczeniu przesłanym przez agenta.

Grichka i Igor Bogdanoff - kto to?

Francuscy bracia dla wielu osób znani są z operacji plastycznych, którym się poddawali. Sami mówili o sobie, że mają twarze kosmitów. Oprócz zamiłowań do poprawiania wyglądu, zajmowali się publikacjami naukowymi. Igor ma doktorat z matematyki, a Grichka był ekspertem z zakresu fizyki teoretycznej.

