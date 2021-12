Więcej o piłkarzach przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Robert Lewandowski i Anna Lewandowska już drugiego dnia świąt Bożego Narodzenia wylecieli na wakacje do Dubaju. Wypoczynek nie był jednym celem podróży piłkarza, bowiem znany magazyn "World Soccer" wybrał Lewego "Piłkarzem Roku 2021". Kapitan reprezentacji Polski został wyróżniony w tym plebiscycie już po raz drugi. Piłkarz wraz z żoną brylowali na czerwonym dywanie, skupiając na sobie uwagę wszystkich zebranych. Laureat mógł liczyć również na wsparcie siostry Mileny.

Lewandowska w sukni od Dolce & Gabbana. Towarzyszyła mężowi w ważnym wydarzeniu

Lewandowska oklaskuje męża w towarzystwie jego siostry podczas spotkania z fanami

Dzień po oficjalnej gali, 28 grudnia odbyło się spektakularne spotkanie Roberta Lewandowskiego. Dlaczego spektakularne? Piłkarz wyjechał do publiczności na specjalnym podnośniku, co zrobiło niemałe wrażenie na zebranym tłumie. Ukochana żona oczywiście to sfilmowała, co możecie zobaczyć poniżej.

Zobacz wideo Robert Lewandowski podczas spotkania z fanami w Dubaju

Na widowni Annie Lewandowskiej towarzyszyła szwagierka - Milena. Siostra Roberta Lewandowskiego w Dubaju zaprezentowała się w białym, eleganckim garniturze. Musimy przyznać, że wcale nie odstawała od Ani. Obie zadały szyku!

Milena Lewandowska instagram.com/lewandowskamilena7/

Robert Lewandowski po spotkaniu nie mógł opędzić się od fotografów, jak również fanów, którzy gonili go, gdy ten oddalał się w stronę hotelu Meleksem. Robi wrażenie?

Robert Lewandowski, Anna Lewandowska instagram.com/lewandowskamilena7/

Po więcej zdjęć Roberta i Anny Lewandowskiej z Dubaju zajrzyjcie do naszej galerii na górze artykułu.

