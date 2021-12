Więcej o ciążach gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Mimo że życie prywatne Kylie Jenner jest upublicznione od jej nastoletnich lat, to celebrytka dba o to, aby pewne rzeczy nigdy nie przedostawały się do mediów bez jej kontroli. Było tak podczas pierwszej ciąży właścicielki kosmetycznego imperium. Przypomnijmy, że o tym, że Kylie urodziła pierwszą córkę Stormi, fani dowiedzieli się na długo po porodzie. Wiele wskazuje na to, że w przypadku drugiej ciąży gwiazda zdecydowała się postąpić podobnie. Plan by się powiódł, gdyby nie narzeczony Kourtney Kardashian - Travis Backer i zdjęcie, które udostępnił w święta na Instagramie.

Kylie Jenner już urodziła drugie dziecko? Fani znaleźli dowód

Travis Backer, który od kilku miesięcy spotyka się z Kourtney Kardashian i był jednym z gości podczas świątecznej imprezy u Kardashianów. Na Instagramie zamieścił zdjęcie telewizora, na którym był wyświetlany film o Grinchu, jednak inny szczegół zwrócił uwagę czujnych fanów. Chodzi o butelkę z mlekiem dla niemowląt, która stała na stole. W rodzinie Kardashian-Jenner nikt nie ma niemowlaka, a jedyną osobą, która się spodziewa dziecka, jest właśnie Kylie Jenner.

Travis Becker instagram.com@travisbacker

Fani są niemalże pewni, że to butelka jej drugiego dziecka, a sama zainteresowana podobnie jak trzy lata temu, ukryła poród przed światem. Kylie Jenner oczywiście nie skomentowała jeszcze tych spekulacji, toteż pozostaje nam jedynie czekać, kiedy ogłosił szczęśliwą nowinę.

