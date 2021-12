Więcej o mieszkaniach gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Maja Bohosiewicz wiele razy udowodniła, że ma poczucie humoru i spory dystans do siebie. Fani zdążyli się już przyzwyczaić do jej żartów, a aktorka postanowiła zrobić obserwatorom kolejnego psikusa. W odpowiedzi na pytanie, by pokazała mieszkanie po remoncie, aktorka opublikowała zdjęcie lokum w surowym stanie. W takich wnętrzach raczej nikt nie chciałby mieszkać.

Maja Bohosiewicz pokazała mieszkanie po remoncie

Maja Bohosiewicz chętnie relacjonuje życie prywatne na Instagramie. W ostatnim czasie gwiazda ma sporo na głowie. Aktorka dopieszczała nowe mieszkanie, które kupiła w jednej z kamienic w Warszawie. Fani już nie mogli doczekać się, by zobaczyć, jak je urządziła. W odpowiedzi na pytanie fana gwiazda opublikowała zdjęcie lokalu w surowym stanie, z niewykończonymi ścianami i betonową podłogą.

Maja Bohosiewicz pokazała mieszkanie po remoncie Fot. Instagram/ majabohosiewicz

Jednak aktorka długo nie trzymała fanów w niepewności i pokazała, przestronne i jasno urządzone mieszkanie. Przyznała, że łączyła meble z sieciówek, z droższymi dodatkami. Salon i kuchnia zachęcają od wejścia przytulnością. W łazience Maja zdecydowała się na czarny prysznic i marmurowe kafelki.

Długie miesiące, ciągnący się remont, ale widzę powoli efekt finalny i czuję, że temu miejscu oddałam kawałek serca. Jest to mieszkanie pod inwestycje do wynajmu, ale nie zrobiłam go jak pod wynajem, czyli aby taniej. Chciałam je zrobić jak to wymarzone mieszkanie z moich marzeń. Jasne, ciepłe, miękkie - napisała gwiazda.

Trzeba przyznać, że mieszkanie po remoncie wygląda rewelacyjnie, a stylowo urządzone wnętrza sprzyjają relaksowi. Więcej zdjęć w naszej galerii na górze strony. Jak wam się podoba?