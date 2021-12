Bądź na bieżąco. Więcej o życiu uczuciowym gwiazd przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl.

Dziwne propozycje na pierwszej randce, pobrudzenie ubrania partnerki, zapomnienie portfela, a także bardziej przerażające scenariusze, to tylko część rzeczy, przez które musiały przejść gwiazdy na pierwszych randkach. Oto najciekawsze ze spotkań.

Charlize Theron

Aktorka opowiedziała w wieczornym talk-show Jimmy’ego Kimmela o dziwnym partnerze, z którym zgodziła się pójść na randkę. Zdradziła, że był to "niezwykle przystojny" mężczyzna, ale gdy wydawało się, że wszystko idzie dobrze, towarzysz poprosił ją o zrobienie dziwnej rzeczy. Z opowieści Theron wynika, że wyszeptał do jej ucha: ‘Pocałuj mnie w nos.’ Ona nie chciała niczego popsuć, więc cmoknęła go. Nie o to jednak chodziło mężczyźnie. Dodał: "Nie, chcę, żebyś pieściła mój nos".

Justin Bieber

Piosenkarz przyznał, że to on zepsuł pierwszą randkę. Oczywiście nieumyślnie. Opowiedział historię, jak zabrał dziewczynę do włoskiej restauracji i przypadkowo ubrudził ją sosem bolońskim. To było okropnie żenujące. Bieber dodał, że po tym już nigdy się z nim nie umówiła.

Ariana Grande

Ciekawą historią może pochwalić się Ariana Grande. W jednym z wywiadów opowiadała, jak kilka lat temu była na randce i podczas całowania się nagle zaczęła lecieć jej krew z nosa. Piosenkarka mówiła, że wrócili do jego samochodu, żeby zatamować krwawienie. Na ich nieszczęście obok przechodzili jej znajomi i zauważyli krwawiącą Arianę. Pierwsze, co przyszło im na myśl to to, że partner ją pobił.

Ed Sheeran

Piosenkarz przyznał się, że miał w swoim życiu wiele nieudanych randek. Często to on był osobą pokrzywdzoną, lecz raz to on okazał się tym złym. Przytoczył historię, jak udał się na spotkanie z zestawem klocków Lego, które ułożył podczas spotkania, a następnie wyszedł.

TikTokerka Eyse Myers

Jej historię o najgorszej randce obejrzało na TikToku ponad 15 milionów osób. Tiktokerka podzieliła się swoim doświadczeniem ku przestrodze. Opowiedziała, jak za pośrednictwem aplikacji randkowej umówiła się na spotkanie z chłopakiem. Już od początku wszystko wydawało się podejrzane. Najpierw dziewczyna musiała pojechać pod jego dom i zawieźć ich do restauracji, w której towarzysz wymigał się od płacenia za rachunek, ponieważ twierdził, że zapomniał portfela. Następnie para wróciła do jego domu, w którym mieszkał z ojcem, gdzie wszyscy w trójkę zjedli posiłek. Na pytanie ojca, czy Eyse chce zobaczyć jego studio, dziewczyna wyszła z domu, bo bała się o swoje życie.

Wyszłam stamtąd z pudełkami z tacos w torebce, odwróciłam się i powiedziałam: Dziękuję za to doświadczenie. Już nigdy się nie zobaczymy.

Nasze polskie gwiazdy również mają ciekawe przygody związane z randkowaniem.

Rafał Cieszyński

Rafał Cieszyński w rozmowie z Agnieszką Jastrzębską opowiedział historię, jak podczas jednej z pierwszych randek z obecną żoną, uderzył ją drzwiami od bagażnika w twarz. Jak widać, na szczęście nie przekreśliło to szans aktora. Prezenetrka zapytała również inne gwiazdy o ich najgorsze randki. Marta Wierzbicka wspomniała, że miała wiele wpadek. Przytoczyła jedną z nich.

Kiedyś miałam taką randkę, że miał mnie odwiedzić mój chłopak i weszłam pod łóżko, bo bałam się skonfrontować z nim.

Ewa Kasprzyk opowiedziała, jak była zmuszona sama pojechać do Budapesztu, ponieważ narzeczony nie pojawił się. Edyta Herbuś ma zupełnie inne podejście do randek i wspomnień.

Ja pamiętam tylko udane randki.

Takie podejście jest zdecydowanie najlepsze.