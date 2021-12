Więcej na temat gwiazd show-biznesu na stronie Gazeta.pl

Agata Młynarska tegoroczne święta spędziła w domu starszego syna i jego pięknej ukochanej oraz wnuczek. Na Instagramie pochwaliła się, jak została ugoszczona.

Agata Młynarska o wyjątkowym "świątecznym transferze"

Agata Młynarska pod koniec listopada poinformowała, że trafiła do szpitala. Dziennikarka przez astmę miała kłopoty z oddychaniem. I choć niedługo później wróciła do domu, to można się domyślać, że nie powinna się przemęczać. Tymczasem zbliżały się święta. W tym roku dziennikarka na szczęście nie musiała przygotowywać posiłków na wigilijną wieczerzę. Zrobili to za nią syn i synowa. Młynarska nie kryła dumy i wzruszenia, że Stanisław i Joanna zaprosili ją do swojego domu na Boże Narodzenie.

Ten sam stół. Kolejne pokolenia. Staś z Asią przygotowali rodzinne spotkanie tak pięknie i pysznie, że duma mnie rozpiera. Jeśli coś jest magią świąt, to właśnie ten dyskretny transfer pokoleń. Chwila, w której orientujesz się, że już młodsi biorą na siebie cały ten zgiełk i robią to wspaniale. Asiu i Stasiu - dziękuję. Być babcią i nie gotować, szykować, sprzątać i zmywać - bezcenne! - pisała na Instagramie.

Dziennikarka pokazała, jakie pyszności pojawiły się na stole, widać też, że cieszyła oczy pięknymi świątecznymi ozdobami. Na zdjęciach możemy dostrzec, że jej wnuczki były zachwycone prezentami, które znalazły pod choinką. Nie zabrakło też kadrów z Joanną i Stanisławem. Syn prezenterki jest nie tylko przystojny, ale też podobny do znanej matki. Warto nadmienić, że Młynarska ma dwóch synów: Tadeusza i Stanisława, którzy pochodzą z jej pierwszego małżeństwa z historykiem Leszkiem Kieniewiczem oraz dwie adoptowane córki - Sylwię i Alicję.